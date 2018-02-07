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«Айнтрахт» разгромил «Майнц» и вышел в полуфинал Кубка Германии
В четвертьфинальном матче Кубка Германии франкфуртский «Айнтрахт» принимал на своём поле «Майнц».
В четвертьфинальном матче Кубка Германии франкфуртский «Айнтрахт» принимал на своём поле «Майнц».
Встреча проходила на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе «Айнтрахта» отличились Анте Ребич и Омар Маскарель, ещё один гол провёл в собственные ворота защитник команды соперника Александер Хак. С 82-й минуты «Майнц» играл вдесятером после того, как Данни Латца получил красную карточку. Таким образом, «Айнтрахт» вышел в полуфинал Кубка Германии, а «Майнц» своё выступление в турнире закончил.