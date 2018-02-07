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22:46 (мск), источник: Прессбол

Виталий Родионов включил себя в символическую сборную БАТЭ 2006−17 годов

Пресс-служба ФК БАТЭ попросила спортивного директора клуба Виталия Родионова бросить еще один взгляд на борисовский этап своей игровой карьеры.

Источник: AP 2018

Как сообщает официальный сайт БАТЭ, бывший футболист борисовчан подготовил символическую сборную «желто-синих» 2006−17 годов:

Вратарь — Сергей ВЕРЕМКО
Был в команде, ковавшей первые успехи в еврокубках. На долю Сергея выпало немало важных игр, в которых он по-настоящему спасал. Можно сказать, что Веремко порой вытягивал даже не мертвые эпизоды — мертвые матчи.
Запасной — Александр Федорович

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Правый защитник — Анри ХАГУШ
Обладал бойцовским характером, был очень неуступчивым на поле. Один из тех людей, от которых знаешь, чего ожидать. Мне всегда нравились такие футболисты. Имею в виду, что Анри постоянно подтверждал свой уровень, был стабильным.
Запасной — Алексей Риос

Центральный защитник — Артем РАДЬКОВ
Стабильный, умный футболист, который запомнился очень профессиональным отношением к делу. Вдобавок Артем никогда не опускался ниже своего уровня.
Запасной — Марко Симич

Центральный защитник — Неманья МИЛУНОВИЧ
Один из футболистов, которые вселяют уверенность в том, что сзади у нас все будет хорошо. У Неманьи полный порядок с качествами, необходимыми игроку его амплуа.
Запасной — Егор Филипенко

Левый защитник — Филип МЛАДЕНОВИЧ
Яркий игрок, здорово действовавший на атаку. Ну и просто веселый заводной парень, который всегда умел разрядить обстановку в коллективе.
Запасной — Александр Юревич

Центральный полузащитник — Дмитрий ЛИХТАРОВИЧ
Дима обладал отличным пониманием игры, хорошими навыками игры на этой позиции. Тихий, спокойный человек, который молча качественно делал свое дело.
Запасной — Станислав Драгун

Центральный полузащитник — Александр ЕРМАКОВИЧ
У него было прекрасное видение поля. Я знал, что если правильно откроюсь, то получу точную передачу. Александр классно исполнял пасы на любые расстояния с обеих ног.
Запасной — Александр Володько

Правый атакующий полузащитник — Игорь СТАСЕВИЧ
Игорь владеет хорошей передачей, хорошим обыгрышем. Здорово действует на обострение. «Стандарты» исполняет искусно.
Запасной — Артем Концевой

Под нападающим — Геннадий БЛИЗНЮК
Много раз говорил о том, что у нас с Геником было превосходное взаимопонимание. До сих пор не могу уразуметь, откуда оно появилось. Но на протяжении 2007−08 годов мы неплохо шумели в связке.
Запасной — Ренан Брессан

Левый атакующий полузащитник — Михаил ГОРДЕЙЧУК
Быстрый, техничный футболист. Хорошо решает эпизоды, благодаря чему немало забивает.
Запасной — Павел Нехайчик

Нападающий — Виталий РОДИОНОВ
Запасной — Максим Скавыш.

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