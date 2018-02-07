Виталий Родионов включил себя в символическую сборную БАТЭ 2006−17 годов

Правый защитник — Анри ХАГУШ

Обладал бойцовским характером, был очень неуступчивым на поле. Один из тех людей, от которых знаешь, чего ожидать. Мне всегда нравились такие футболисты. Имею в виду, что Анри постоянно подтверждал свой уровень, был стабильным.

Запасной — Алексей Риос



Центральный защитник — Артем РАДЬКОВ

Стабильный, умный футболист, который запомнился очень профессиональным отношением к делу. Вдобавок Артем никогда не опускался ниже своего уровня.

Запасной — Марко Симич



Центральный защитник — Неманья МИЛУНОВИЧ

Один из футболистов, которые вселяют уверенность в том, что сзади у нас все будет хорошо. У Неманьи полный порядок с качествами, необходимыми игроку его амплуа.

Запасной — Егор Филипенко



Левый защитник — Филип МЛАДЕНОВИЧ

Яркий игрок, здорово действовавший на атаку. Ну и просто веселый заводной парень, который всегда умел разрядить обстановку в коллективе.

Запасной — Александр Юревич



Центральный полузащитник — Дмитрий ЛИХТАРОВИЧ

Дима обладал отличным пониманием игры, хорошими навыками игры на этой позиции. Тихий, спокойный человек, который молча качественно делал свое дело.

Запасной — Станислав Драгун



Центральный полузащитник — Александр ЕРМАКОВИЧ

У него было прекрасное видение поля. Я знал, что если правильно откроюсь, то получу точную передачу. Александр классно исполнял пасы на любые расстояния с обеих ног.

Запасной — Александр Володько



Правый атакующий полузащитник — Игорь СТАСЕВИЧ

Игорь владеет хорошей передачей, хорошим обыгрышем. Здорово действует на обострение. «Стандарты» исполняет искусно.

Запасной — Артем Концевой



Под нападающим — Геннадий БЛИЗНЮК

Много раз говорил о том, что у нас с Геником было превосходное взаимопонимание. До сих пор не могу уразуметь, откуда оно появилось. Но на протяжении 2007−08 годов мы неплохо шумели в связке.

Запасной — Ренан Брессан



Левый атакующий полузащитник — Михаил ГОРДЕЙЧУК

Быстрый, техничный футболист. Хорошо решает эпизоды, благодаря чему немало забивает.

Запасной — Павел Нехайчик



Нападающий — Виталий РОДИОНОВ

Запасной — Максим Скавыш.