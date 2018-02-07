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«Ордабасы» разошелся миром с чехами
Шымкентский «Ордабасы» в товарищеском матче на
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Шымкентский «Ордабасы» в товарищеском матче на
«Ордабасы» — «Словацко» (Чехия) 2:2
Голы у «Ордабасы»: Ллуллаку 6 (1:0), Нагаев 26 (2:0).
Ордабасы: Нарзикулов, Бочаров, Симчевич, Ковальчук, Фонтанелло, Ллуллаку (Даутов, 55), Ерланов (Шамши, 70), Тунгышбаев (Зулфикаров, 60), Толебек (Досмагамбетов, 65), Нагаев (Ли, 35), Хижниченко (Абдрахман, 55).