Экс-игрок «Спартака» и «Кубани» Озбилиз стал игроком молдавского «Шерифа»

Сроки соглашения с 27-летним игроком сборной Армении не уточняются. Озбилиз уже прибыл в расположение «Шерифа» на сборе в турецком Белеке и вечером в среду проведет первую тренировку в составе команды.

Озбилиз выступал за «Кубань» в сезоне 2012/13, с 2013 по 2015 годы полузащитник был игроком «Спартака», а последние два сезона — турецкого «Бешикташа», который в 2016 году отправил его в аренду в испанский «Райо Вальекано».