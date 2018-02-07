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19:32 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-игрок «Спартака» и «Кубани» Озбилиз стал игроком молдавского «Шерифа»

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Экс-футболист московского «Спартака» и краснодарской «Кубани» Арас Озбилиз подписал контракт с молдавским «Шерифом», сообщается на официальном сайте клуба из Тирасполя.

Источник: Reuters

Сроки соглашения с 27-летним игроком сборной Армении не уточняются. Озбилиз уже прибыл в расположение «Шерифа» на сборе в турецком Белеке и вечером в среду проведет первую тренировку в составе команды.

Озбилиз выступал за «Кубань» в сезоне 2012/13, с 2013 по 2015 годы полузащитник был игроком «Спартака», а последние два сезона — турецкого «Бешикташа», который в 2016 году отправил его в аренду в испанский «Райо Вальекано».

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