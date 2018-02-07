«Актобе» подписал контракт с игравшим в серии А футболистом
«Актобе» подписал
«Актобе» подписал
Издание сообщает, что игрок прибыл в Анталью в расположение казахстанского клуба, прошел медицинское обследование и подписал контракт на один год.
Стоит отметить, что в сезоне 2016/17 полузащитник провел три матча за «Пескару» в серии А. Миличевич выступал во всех молодежных сборных Хорватии, а большую часть карьеры провел в «Зриньски» из Боснии и Герцеговины. В «Пескару» футболист перешел в 2016 году из клуба третьего дивизиона Италии «Аквила».
Напомним, ранее сообщалось, что нападающий стамбульского «Бешикташа» и сборной Армении по футболу Араз Озбилиз близок к переезду в «Актобе». Кроме того к переходу в «Актобе» близок и партнер Озбилиса по сборной Маркос Пиззелли.