«Актобе» подписал контракт с игравшим в серии А футболистом

Издание сообщает, что игрок прибыл в Анталью в расположение казахстанского клуба, прошел медицинское обследование и подписал контракт на один год.

Стоит отметить, что в сезоне 2016/17 полузащитник провел три матча за «Пескару» в серии А. Миличевич выступал во всех молодежных сборных Хорватии, а большую часть карьеры провел в «Зриньски» из Боснии и Герцеговины. В «Пескару» футболист перешел в 2016 году из клуба третьего дивизиона Италии «Аквила».