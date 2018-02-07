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09:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» подписал контракт с игравшим в серии А футболистом

«Актобе» подписал экс-игрока итальянской «Пескары» 24-летнего хорватского футболиста Хрвое Миличевича, сообщается на сайте hercegovina.info.

Издание сообщает, что игрок прибыл в Анталью в расположение казахстанского клуба, прошел медицинское обследование и подписал контракт на один год.

Стоит отметить, что в сезоне 2016/17 полузащитник провел три матча за «Пескару» в серии А. Миличевич выступал во всех молодежных сборных Хорватии, а большую часть карьеры провел в «Зриньски» из Боснии и Герцеговины. В «Пескару» футболист перешел в 2016 году из клуба третьего дивизиона Италии «Аквила».

Напомним, ранее сообщалось, что нападающий стамбульского «Бешикташа» и сборной Армении по футболу Араз Озбилиз близок к переезду в «Актобе». Кроме того к переходу в «Актобе» близок и партнер Озбилиса по сборной Маркос Пиззелли.

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