Многие стали тренерами, а некоторые закончили очень печально.
Жеребьевка календаря КПЛ-2018 состоится в пятницу
Календарь сезона Казахстанской
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Календарь сезона Казахстанской
Профессиональная футбольная лига Казахстана проведет открытую жеребьевку с участием руководителей футбольных клубов и представителей СМИ.
Напомним, следующий чемпионат пройдет по старой схеме в три круга, в нем примут участие 12 команд: «Астана», алматинский «Кайрат», шымкентский «Ордабасы», павлодарский «Иртыш», костанайский «Тобол», кызылординский «Кайсар», карагандинский «Шахтер», «Атырау», «Актобе», уральский «Акжайык», талдыкурганский «Жетысу» и петропавловский «Кызыл-Жар СК».