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09:39 (мск), источник: Sports.kz

Жеребьевка календаря КПЛ-2018 состоится в пятницу

Календарь сезона Казахстанской Премьер-Лиги 2018 года определится в пятницу вечером, пишет Sports.kz.

Профессиональная футбольная лига Казахстана проведет открытую жеребьевку с участием руководителей футбольных клубов и представителей СМИ.

Напомним, следующий чемпионат пройдет по старой схеме в три круга, в нем примут участие 12 команд: «Астана», алматинский «Кайрат», шымкентский «Ордабасы», павлодарский «Иртыш», костанайский «Тобол», кызылординский «Кайсар», карагандинский «Шахтер», «Атырау», «Актобе», уральский «Акжайык», талдыкурганский «Жетысу» и петропавловский «Кызыл-Жар СК».

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