Многие стали тренерами, а некоторые закончили очень печально.
СМИ: Игроки «Челси» недовольны тренировками и настроением Конте
Игроки «Челси» имеют ряд претензий к главному тренеру Антонио Конте, сообщает Sportsmail.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Игроки «Челси» имеют ряд претензий к главному тренеру Антонио Конте, сообщает Sportsmail.
По данным источника, футболисты жалуются на однообразные и интенсивные тренировки, которые приводят к травмам, а также «постоянно плохое настроение» итальянца. По некоторым данным, руководство «синих» планирует расстаться со специалистом до конца нынешнего сезона.