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08:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Игроки «Челси» недовольны тренировками и настроением Конте

Игроки «Челси» имеют ряд претензий к главному тренеру Антонио Конте, сообщает Sportsmail.

Источник: AP 2018

По данным источника, футболисты жалуются на однообразные и интенсивные тренировки, которые приводят к травмам, а также «постоянно плохое настроение» итальянца. По некоторым данным, руководство «синих» планирует расстаться со специалистом до конца нынешнего сезона.

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