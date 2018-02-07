Кто заменит Конте? Луис Энрике, Сарри, Хиддинк?

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ДАВЛЕНИЕ

Еще недавно Антонио Конте был на коне, с первой попытки приведя «Челси» к чемпионскому титулу, однако в новом сезоне, когда у синих уже не было прогулочного по английским меркам режима из-за невыхода в еврокубки, проблемы стали расти, как снежный ком. Итальянец оказался не готов ни к новым вызовам, ни к обрушившемуся на него давлению.

Казалось, работавший в «Ювентусе» и сборной Италии специалист, в карьере которого была не сломавшая его история с причастностью к договорным матчам, должен быть более устойчив к стрессам. По факту же Конте раздражали бесконечные вопросы журналистов о его будущем и возможном увольнении, а не лучшие для «Челси» результаты сделали едва ли не главным тезис о сложности премьер-лиги и о том, что попадание в четверку и, соответственно, в Лигу чемпионов автоматически делает сезон удачным.

КОНФЛИКТЫ

Все это напоминало желание сделать хорошую мину при плохой игре. А у «Челси» она в новом году именно плохая, и многим становится страшно от одной мысли о том, что уже через две недели сделает с лондонцами «Барселона» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Хотя после суммарных 1:7 от «Борнмута» (0:3) и «Уотфорда» (1:4) впору бить во все колокола и на внутренней арене, где пока еще удерживающийся в четверке чемпион всего на одно очко опережает «Тоттенхэм», а пятиочковый отрыв от оживающего «Арсенала» уже ничего не гарантирует. У «шпор» есть Кейн, Алли и Эриксен. У «канониров» — горячая связка новичков Мхитарян — Обамеянг и больше не забивающий голову контрактными вопросами Езил.

«Челси» же если и выезжает, то исключительно на индивидуальном мастерстве Азара и Виллиана, причем Конте в открытую критикует трансферную политику клуба. Между тем, именно главный тренер не особо держался за цементировавшего центр поля Матича и разругался с Диегу Костой, которому почему-то комфортно в Мадриде с таким жестким специалистом, как Диего Симеоне. И Конте же, требуя нового нападающего, отказывался верить в Батшуайи, выдавшего отменную игру в дебютном матче после аренды в «Боруссию». А ответ Антонио на вопрос об отсутствии поддержки со стороны футболистов звучит скорее, как упрек в адрес своих подопечных.

СНАЧАЛА ГУС. ПОТОМ СИМЕОНЕ?

В сложившейся ситуации, когда тренер заявляет, что был бы рад, если «Челси» выразит ему поддержку, отставка выглядит делом времени. Тем более, Роман Абрамович не раз решался на перестановки по ходу сезона, и риск потерпеть поражение на всех фронтах может стать еще одним катализатором перемен. Вопрос в стратегии ожидаемых перестановок, а здесь многое зависит от того, смогут ли синие прямо сейчас получить необходимого им специалиста. Например, давно находящихся на прицеле Диего Симеоне или Массимилиано Аллегри.

Трудно поверить, что специалисты, имеющие на руках действующие еще два с половиной года контракты, посреди сезона бросят «Атлетико» и «Ювентус». Летом же все может поменяться, а пока Абрамович может снова позвать на помощь умеющего наладить обстановку в коллективе и раскрепостить команду доброго дедушку Гуса Хиддинка. В сборной Голландии он, конечно, провалился, но в Лондоне на его стороне будут уже заработанная в команде репутация, полное доверие и качественный подбор футболистов. Для эмоциональной встряски и достижения результата на коротком отрезке этого может хватить.

В преемники итальянцу прочат Луиса ЭНРИКЕ | Источник: AFP 2018

САРРИ ИЛИ ЛУИС ЭНРИКЕ?

Кого «Чесли» может получить здесь и сейчас? Более сложный вариант — увести у «Наполи» выстроившего фантастически красивую игру без звезд первой величины Маурицио Сарри. Против этой сделки человеческий фактор и очевидное желание тренера сохранить первое место в серии А и прервать гегемонию «Ювентуса». Вместе с тем, у «Челси» есть несколько козырей. Во-первых, понимание, что в Неаполе 59-летний специалист уперся в потолок. Во-вторых, невыход «Наполи» из группы в Лиге чемпионов и необходимость выступать в турнире рангом ниже.

Наконец, в контракте Сарри есть пункт о досрочном расторжении контракта до 31 мая 2018 года с выплатой неустойки в размере смешных по меркам «Челси» 8 миллионов евро. Но в любом случае получить итальянца сложнее, чем находящегося в творческом отпуске Луиса Энрике. Тренера, который с «Барселоной» выиграл все, что можно. У него нет никаких обязательств, но есть огромное желание работать.