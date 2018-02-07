«Суонси» со счётом 8:1 разгромил «Ноттс Каунти» в переигровке 1/16 финала КА
«Суонси Сити» разгромил «Ноттс Каунти» в переигровке 1/16 финала Кубка Англии. Встреча прошла в Суонси на стадионе «Либерти» и завершилась со счётом 8:1 в пользу хозяев.
«Суонси Сити» разгромил «Ноттс Каунти» в переигровке 1/16 финала Кубка Англии. Встреча прошла в Суонси на стадионе «Либерти» и завершилась со счётом 8:1 в пользу хозяев.
В составе валлийской команды по дублю оформили Тэмми Абрахам и Натан Дайер, по одному голу на свой счёт записали Кайл Нотон, Уэйн Рутледж, Том Кэрролл и Даниэль Джеймс. За гостей отличился Ноор Хьюсин.
Первая игра между командами завершилась со счётом 1:1. В 1/8 финала «Суонси» сыграет с «Шеффилд Уэнсдей».
Представитель Чемпионшипа «Бирмингем Сити» на своем поле не смог совладать с «Хаддерсфилд Таун». Основное время победителя не выявило — 1:1. У хозяев отличился Че Адамс, гости смоги сравнять счет благодаря автоголу Марка Робертса.
В дополнительном отрезке «Хаддерсфилд» разгромил «Бирмингем», оформив три безответных мяча. Голы на счету Стива Мунье, Райива ван ла Парра и Тома Инса. На стадии 1/8 финала «Хаддерсфилд Таун» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
В ещё одной переигровке 1/16 финала Кубка Англии «Рочдейл» обыграл «Миллуолл» — 1:0 (первый матч — 2:2). В следующем раунде «Рочдейл» сыграет с победителем переигровки «Ньюпорт Каунти» — «Тоттенхэм Хотспур».