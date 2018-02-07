Обамейянг: На мой переход в «Арсенал» сильно повлиял Мхитарян
Форвард «Арсенала»
Форвард «Арсенала»
«Это как воссоединиться с братом, хорошим другом. Мы ведь уже играли вместе, было здорово увидеться с ним снова. Он несколько раз мне звонил, спрашивал: “Так ты переходишь или нет?”. Я отвечал: “Сначала ты ответь, согласишься или нет?” Когда он сказал мне, что всё готово, его переход, конечно, сильно повлиял на моё решение», — цитирует Обамейянга Arsenal Weekly Podcast.
Напомним, что 28-летний габонец заключил с «канонирами» долгосрочный контракт. Его трансфер мог стать для английского клуба рекордным. Несмотря на то, что официально сумма не называется, сообщалось, что «Боруссия» получила € 63 млн евро и бонусы.