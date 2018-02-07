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00:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Обамейянг: На мой переход в «Арсенал» сильно повлиял Мхитарян

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамейянг признался, что ключевую роль в его переходе в лондонский клуб сыграл трансфер Генриха Мхитаряна. Оба игрока раньше выступали за дортмундскую «Боруссию».

Источник: Reuters

«Это как воссоединиться с братом, хорошим другом. Мы ведь уже играли вместе, было здорово увидеться с ним снова. Он несколько раз мне звонил, спрашивал: “Так ты переходишь или нет?”. Я отвечал: “Сначала ты ответь, согласишься или нет?” Когда он сказал мне, что всё готово, его переход, конечно, сильно повлиял на моё решение», — цитирует Обамейянга Arsenal Weekly Podcast.

Напомним, что 28-летний габонец заключил с «канонирами» долгосрочный контракт. Его трансфер мог стать для английского клуба рекордным. Несмотря на то, что официально сумма не называется, сообщалось, что «Боруссия» получила € 63 млн евро и бонусы.

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