Коутиньо — об одноклубниках: Раньше видел их, только когда играл в приставку

«Это невероятное чувство находиться рядом с Андресом, Лео, Луисом, Серхио Бускетсом и остальными. Те, кого я раньше видел только на экране телевизора или когда играл PlayStation, теперь делят со мной раздевалку.



Иньеста — гений, и для меня будет большой честью чему-то научиться у него. Я пришел сюда, чтобы попытаться создать свою историю, перенимая опыт у великих. Как и все остальные, я думал, что Месси — лучший игрок мира. То, как он может переломить ход матча — это фантастика. Но ещё и настоящий человек. С Луисом я познакомился в Англии. Много разговаривал с ним перед тем, как перейти в “Барселону”. Он помогал мне освоиться. Он настоящая звезда.



Я всегда говорил, что хочу работать больше, развиваться, учиться, расти и совершенствоваться. Моя мечта в сине-гранатовой футболке — сделать болельщиков этого клуба счастливыми, выиграть для них трофеи для них и наслаждаться футболом», — рассказал в интервью Sky Sports Коутиньо.