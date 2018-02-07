Коутиньо — об одноклубниках: Раньше видел их, только когда играл в приставку
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо рассказал о своих новых партнёрах по команде. 25-летний бразилец надеется многому научиться у легенд каталонского клуба.
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо рассказал о своих новых партнёрах по команде. 25-летний бразилец надеется многому научиться у легенд каталонского клуба.
«Это невероятное чувство находиться рядом с Андресом, Лео, Луисом, Серхио Бускетсом и остальными. Те, кого я раньше видел только на экране телевизора или когда играл PlayStation, теперь делят со мной раздевалку.
Иньеста — гений, и для меня будет большой честью
Я всегда говорил, что хочу работать больше, развиваться, учиться, расти и совершенствоваться. Моя мечта в