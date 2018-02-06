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22:27 (мск), источник: Советский спорт

«Реал», «Атлетико», «Челси» и «ПСЖ» проявляют интерес к Сарри

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри вызывает интерес у нескольких топ-клубов Европы.

Источник: AFP 2018

Как сообщает Football Italia, к тренеру проявляют интерес «Реал», «Атлетико», «Челси» и «ПСЖ». Его зарплата составляет 1,4 миллиона евро в год, при этом «Наполи» хочет продлить с ним контракт и готов убрать из соглашения пункт о сумме отступных в восемь миллионов евро.

Напомним, что на данный момент «Наполи» под руководством Сарри лидирует в чемпионате Италии.

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