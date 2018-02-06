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20:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» в один день сыграл против клубов из России и Болгарии

Кызылординский «Кайсар» сегодня, 6 февраля, провел два контрольных матча на турецком сборе, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Фото пресс-службы "Кайсара"

Команда Стойчо Младенова сыграла вничью с болгарским клубом «Царско Село» — 1:1, но уступила российскому «Олимпийцу» — 2:4.

Отметим, что оба соперника «Кайсара» выступают во вторых по силе дивизионах своих стран. С 35 очками «Царско Село» лишь по разнице мячей уступает «Ботеву Враца» и борется за единственную путевку в высшую лигу, а «Олимпиец» из Нижнего Новгорода идет 12-м из 20 команд ФНЛ.

Интересно, что «Царско Село» в первой половине сезона тренировал Никола Спасов, который этой зимой возглавил новичка казахстанской премьер-лиги «Кызылжар-СК».

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