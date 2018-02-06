«Кайсар» в один день сыграл против клубов из России и Болгарии

Отметим, что оба соперника «Кайсара» выступают во вторых по силе дивизионах своих стран. С 35 очками «Царско Село» лишь по разнице мячей уступает «Ботеву Враца» и борется за единственную путевку в высшую лигу, а «Олимпиец» из Нижнего Новгорода идет 12-м из 20 команд ФНЛ.