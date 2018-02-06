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20:53 (мск), источник: Советский спорт

СМИ: Хиддинк может вернуться в «Челси»

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на британские СМИ, руководство «синих» рассматривает голландца на замену Антонио Конте.

Источник: РИА "Новости"

Согласно источнику, Гус Хиддинк вернется на «Стэмфорд Бридж» сразу после ухода итальянского тренера.

Ранее сообщалось, что чемпион Англии намерен расторгнуть контракт с Конте, при котором команда занимает 4-е место в таблице АПЛ. По другим сведениям, фаворитом на должность наставника «синих» является Луис Энрике, ранее работавший у руля «Барселоны».

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