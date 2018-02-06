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СМИ: Хиддинк может вернуться в «Челси»
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на британские СМИ, руководство «синих» рассматривает голландца на замену Антонио Конте.
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на британские СМИ, руководство «синих» рассматривает голландца на замену Антонио Конте.
Согласно источнику, Гус Хиддинк вернется на «Стэмфорд Бридж» сразу после ухода итальянского тренера.
Ранее сообщалось, что чемпион Англии намерен расторгнуть контракт с Конте, при котором команда занимает 4-е место в таблице АПЛ. По другим сведениям, фаворитом на должность наставника «синих» является Луис Энрике, ранее работавший у руля «Барселоны».