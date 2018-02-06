Необходимое зло: почему Германии нужна такая «Бавария»

Источник: Reuters

Зимой «Бавария» забрала у «Хоффенхайма» одного игрока сборной Германии, Сандро Вагнера, и официально объявила о переходе из «Шальке» другого «сборника», Леона Горецки. Бесконечно омывающая берега Бундеслиги волна слёз болельщиков всех противников «Баварии» моментально превратилась в очередное цунами. Мюнхен, по их мнению, снова ослабляет конкурентов и уничтожает интригу в чемпионате. На самом деле, как показывает время, только такая практика может держать Бундеслигу в порядке на европейском уровне — то есть если политика «Баварии» для чемпионата и зло, то зло необходимое. И вот почему.

Во-первых, восстанавливается трансферная пищевая цепочка. Три года при Хосепе Гвардиоле стали уникальным отрезком для Мюнхена — за это время «Бавария» приобрела больше игроков из-за рубежа, чем из Бундеслиги. Для рекордмайстера это была попытка попробовать что-то новое и дать тренеру тех футболистов, которых он хочет, а для всей остальной лиги это время нарушило традиционную пищевую цепочку. Она проста: лучший игрок любой команды уже завтра может быть игроком «Баварии», и клуб должен держать это в уме, прикидывая варианты замены. Обычно Мюнхен прыгает на тех, кто близок к немецкому престолу, и лишившийся лидера клуб забирает кого-то у клуба следующего эшелона немецкой таблицы. Так в Бундеслиге вентилируется трансферная политика.

Переход «Баварии» на зарубежных игроков процесс вентиляции ослабил. Естественно, это не единственная причина, но вместе с этим переходом в лиге сократилась доля реальных внутренних трансферных сделок. Другие клубы тоже обратили внимание за рубеж, потому что там можно найти игроков дешевле, чем на перегреваемом англичанами немецком рынке. Внешние трансферы более рискованные (новичок может не адаптироваться к футбольным условиям лиги или личным условиям — в Вольфсбурге и Гельзенкирхене, например, невыносимо скучно), а потому клубы стали чаще не попадать с игроками. Одна из причин спада немцев в еврокубках заключается в этом.

Второй опорный момент связан с первым с точки зрения поисков замены ушедшему футболисту. У клуба, продавшего игрока рекордмайстеру, появляется шанс на обоснованный выбор, что по нынешним временам — большая роскошь. «Бавария» контролирует абсолютно весь внутренний рынок, но никогда не приходит неожиданно — исключением можно считать лишь случай с перехватом Марио Гётце, но и там не всё не было однозначно. Мюнхен отличается этим почти от всех мировых топ-клубов: на Зебенер-штрассе не готовы переплачивать только за срочность (это ключевой момент, который зафиксировал сделавший много для клуба бывший менеджер Маттиас Заммер), но могут накинуть за респектабельность. Умные продавцы этим пользуются — «Лион» с королём трансферного рынка Жан-Мишелем Олясом изначально просил за полузащитника Корентена Толиссо сумму, которая перекрывала рекорд «Баварии», понимая, что покупатель не против таким образом увеличить значимость трансфера. Так или иначе, важно: «Бавария» не ворует игроков из Бундеслиги, так как изначально держит их под контролем (и в этом случае это первичная защита от интервенции из Англии или Парижа). «Бавария» заранее даёт понять, что заберёт того или иного футболиста.

Случаи Вагнера и Горецки подтверждают это. Юпп Хайнкес — большой и последовательный противник зимних трансферов, в «Баварии» прекрасно знают это. Однако уже в одном из первых интервью после очередного возвращения в клуб Юпп дал понять, что сделка по Вагнеру фактически состоялась. Его спросили, как возможный переход нападающего коррелирует с принципами тренера, и он ответил: «В этой ситуации всё зависит уже не от меня». Это было в ноябре, и Мюнхен оставил «Хоффенхайму» минимум три месяца (на самом деле — больше) на поиск замены.