«Это лишь товарищеская игра»: Стоилов рассказал о разгроме китайского клуба

— Сегодня в игре были и хорошие моменты, но были и ошибки. Сумели забить, что добавило уверенности футболистам. Видно было, что мотивация и организация были на должном уровне, в свою очередь для себя я увидел, какие есть еще проблемы, которые мы должны постараться исправить до игры со «Спортингом». Постараемся дать до матча с португальцами каждому поиграть, чтобы увидеть оптимальный вариант сочетания стартового состава.