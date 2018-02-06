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19:39 (мск), источник: Sports.kz

«Это лишь товарищеская игра»: Стоилов рассказал о разгроме китайского клуба

«Астана» в рамках товарищеского матча переиграла 8-кратного чемпиона Китая клуб «Ляонин» со счетом 6:0. После матча главный тренер астанчан Станимир Стоилов прокомментировал итог встречи в беседе с пресс-службой клуба.

Источник: Sports.kz

— Сегодня в игре были и хорошие моменты, но были и ошибки. Сумели забить, что добавило уверенности футболистам. Видно было, что мотивация и организация были на должном уровне, в свою очередь для себя я увидел, какие есть еще проблемы, которые мы должны постараться исправить до игры со «Спортингом». Постараемся дать до матча с португальцами каждому поиграть, чтобы увидеть оптимальный вариант сочетания стартового состава.

— Такой крупный счет отражает положение дел на поле?

— Думаю, что да, хотя у нас были еще моменты, которые мы не реализовали. Но не нужно зацикливаться на нем, потому что это лишь товарищеская игра.

Астана
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