Дженнаро Гаттузо спасает сезон «Милана»

Источник: AP 2018

Откровение — главное слово, которым можно описать стартовый период работы Гаттузо главным тренером «Милана». Как результаты, так от поступки и слова главного футбольного гопника Италии. Гаттузо сам о своей игровой карьере мнения невысокого. Когда его попытались сравнить с Пирло, он отреагировал жёстко: «Не сравнивайте нутеллу с дерьмом. Когда я видел игру Пирло, всегда задавался вопросом о смене профессии». Спустя месяц после этих слов Рино назначили главным тренером «Милана». Клуб в тяжелейшей финансовой и игровой ситуации, а боссом ставят человека практически без опыта. «Я воспринимаю матч против “Беневенто” как финал ЧМ», — заявил Гаттузо на своей первой пресс-конференции. Ту игру «Милан» закончил ничьей, пропустив в дополнительное время от вратаря соперника. «Удар ножом доставил бы мне меньше боли, чем этот гол. Я уже поверил, что моя первая игра закончится победой, когда всё случилось», — Дженнаро вновь был честен.

Все эти пресс-конференции и комментарии пока удивляют в работе Гаттузо больше всего. Лохматый опорник, в период карьеры выносящий соперников с ногами, вдруг стрижётся, одевается в костюм и откровенничает о собственных переживаниях. При этом он не выглядит жалко — переживания всё-таки не нытьё. Всё проще: если Гаттузо говорит, что готов смотреть матчи голым по пояс, есть уверенность, что он не врёт.

«Я ощущаю напряжение, даже когда играю в футбол со своими детьми, такая у меня натура. Игра поглощает меня полностью, к тому же я носил футболку “Милана” на протяжении 14 лет. Вернуться в клуб — честь и привилегия для меня. Понимаю, что у бровки я, вероятно, выгляжу нелепо. Я не замёрз. Если будет нужно, во время снегопада смогу стоять голым по пояс», — тот дядя с безумными глазами из вашей юности — он и в этих словах тоже. Ему верят. Не только болельщики, но и игроки. Когда руководство «Милана» психовало и думало об отставке Гаттузо, Джакомо Бонавентура публично выступил в поддержку тренера: «Гаттузо в курсе всех дел и заслуживает того, чтобы в команде появилось ещё несколько суперзвёзд. Наш тренер обладает характером, страстью. Он честен, сумел вернуть нам желание, объединить. Гаттузо отлично мотивирует тех, кто мало играет».

Последнее — чистая правда, и для этой мотивации у «Рино» официально самый странный тимбилдинг в современном футболе. После победы над «Лацио» Гаттузо собрал всех игроков в центральном круге, сам встал в центр и позволил надавать ему пинков. «Это просто способ сделать их счастливее — особенно тех, кто так и не вышел на поле», — объяснял Дженарро. Учитывая, что ещё до финального свистка запасные собрались вместе, готовясь выбежать на поле, метод работает.

Работать под давлением (во всех смыслах) Гаттузо явно проще, и временами он сам создаёт его. После семиматчевой серии без поражений «Милан» впервые в сезоне начали хвалить, что взбесило Рино. «Мы не должны забывать, что люди говорили о нас шесть недель назад, иначе начнём регрессировать. «Милан» теперь не Брэд Питт. Мы должны продолжать быть такими же уродливыми, как я со своей бородой и тёмными кругами под глазами.

Меня бесит, когда я слышу комплименты в адрес «Милана». Просто посмотрите на турнирную таблицу. Ради этой футболки и с тем составом, что у нас есть, мы способны на большее. Нужно отложить все похвалы в сторону и продолжать работать.

Качественный комментарии — не единственное, что поменял Гаттузо за два месяца в «Милане». Возглавив клуб, он сделал акцент на дисциплине. Теперь все игроки россонери вместе идут в столовую, спортивный зал и на тренировки. По сравнению с работой Монтеллы увеличилось и количество тренировок на улучшение физической формы, причём без мяча. Всё чаще игрокам приходится тренироваться дважды в день, чтобы набрать необходимую, по мнению Гаттузо, форму. Если брать чистые цифры, то при Монтелле «Милан» ни разу не пробегал за матч больше 112,5 км. Иногда показатель было меньше 100. Сейчас нормально, если игроки наматывают за игру 113 км. Помимо этого движение стало более осознанным. При Гаттузо рывки игроков практически всегда укладываются в диапазон 30−33 метров, а с Монтеллой разброс был от 26 до 42 метров.

Двух стартовых матчей в «Милане» хватило Гаттузо для смены тактической схемы и возвращению к игре в четыре защитника. Перед принятием решения он обсудил его с помощниками, а потом и несколькими футболистами из числа лидеров команды.

Третьим важным шагом стало повышение доверия к молодёжи. Один из двух голов в ворота «Лацио» забил 19-летний форвард Патрик Кутроне. Сделал это локтем, и даже Гаттузо после матча признался, что мяч нельзя было засчитывать. Кутроне при Монтелле начинал сезон в основе, но затем выходил лишь в концовке матчей. Гаттузо выпускает его в старте на один из ключевых матчей сезона. Как и другого молодого футболиста Давиде Калабрию. У правого защитника 5 матчей при Монтелле, 7 — с Гаттузо. Причём последний месяц он стабильно выходит с первых минут.