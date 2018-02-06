«Челси» в меньшинстве проиграл «Уотфорду» в матче чемпионата Англии, пропустив четыре гола

В составе победителей забитыми мячами отметились Трой Дини (42-я минута, с пенальти), Дарил Янмат (84), Жерар Деулофеу (88) и Роберто Перейра (90). У проигравших отличился Эден Азар (82). На 30-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко.
«Челси» потерпел разгромное поражение во втором матче чемпионата кряду. В прошлом туре команда на своем поле уступила «Борнмуту» (0:3).
В турнирной таблице «Челси» занимает четвертое место, набрав 50 очков, «Уотфорд» с 30 очками идет 11-м.
В следующем туре «Челси» 12 февраля примет «Вест Бромвич», «Уотфорд» 10 февраля в гостях сыграет с «Вест Хэмом».