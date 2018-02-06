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01:31 (мск), источник: ТАСС

«Челси» в меньшинстве проиграл «Уотфорду» в матче чемпионата Англии, пропустив четыре гола

ТАСС, 6 февраля. «Челси» потерпел поражение от «Уотфорда» со счетом 1:4 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Трой Дини (42-я минута, с пенальти), Дарил Янмат (84), Жерар Деулофеу (88) и Роберто Перейра (90). У проигравших отличился Эден Азар (82). На 30-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко.

«Челси» потерпел разгромное поражение во втором матче чемпионата кряду. В прошлом туре команда на своем поле уступила «Борнмуту» (0:3).

В турнирной таблице «Челси» занимает четвертое место, набрав 50 очков, «Уотфорд» с 30 очками идет 11-м.

В следующем туре «Челси» 12 февраля примет «Вест Бромвич», «Уотфорд» 10 февраля в гостях сыграет с «Вест Хэмом».

Уотфорд 4:1
Первый тайм: 1:0
Челси
5.02.2018, 23:00 Зрители: 20157 основной раунд: 26-й тур Vicarage Road
Главные тренеры
Грасия Хави Антонио Конте
Голы
42′ Трой Дини 9
84′ Дарил Янмат (Р. Перейра) 2
88′ Жерар Деулофеу (А. Дукуре) 7
90+1′ Роберто Перейра (А. Дукуре) 37
10 Эден Азар 82′
Составы
Орестис Карнезис 30
Дарил Янмат 2
Хосе Холевас 25
50′ Себастьян Предль 5
Эдриан Мариаппа 6
Этьенн Капуэ 29
Марвин Зегелар 22
Абдулай Дукуре 16
90′ Трой Дини 9
Андре Грэй 18
89′ Жерар Деулофеу 7
Андре Каррильо 28
45′ 65′ Ришарлисон 11
Роберто Перейра 37
13 Тибо Куртуа
24 Гэри Кэйхилл
28 Сесар Аспиликуэта
30 Давид Луиз 58′
21 Давиде Дзаппакоста
15 Виктор Мозес
7 Н`Голо Канте
14 Темуе Бакайоко 25′ 30′
10 Эден Азар
11 Родригес Педро 64′
18 Оливье Жиру
22 Виллиан 34′
4 Сеск Фабрегас 62′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 7
8 Удары в створ 3
6 Угловые 2
11 Фолы 8
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
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