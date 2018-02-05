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01:24 (мск), источник: ТАСС

«Лацио» проиграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 6 февраля. «Лацио» потерпел поражение от «Дженоа» со счетом 1:2 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе хозяев забитым мячом отметился Марко Пароло (59-я минута), у гостей отличились Горан Пандев (55), который выступал за римский клуб с 2004 по 2009 год, и Диего Ласкальт (90). На 82-й минуте Ласкальт отправил мяч в ворота соперника, однако гол был отменен с использованием системы видеопомощи арбитрам.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лацио» потерпел второе поражение в чемпионате подряд, в прошлом туре команда в гостях уступила «Милану». В турнирной таблице «Лацио» занимает третье место, набрав 46 очков, «Дженоа» с 24 очками идет 13-м.

В следующем туре «Лацио» 10 февраля в гостях сыграет с лидером чемпионата «Наполи», «Дженоа» на следующий день также на выезде встретится с «Кьево».

Лацио 1:2
Первый тайм: 0:0
Дженоа
5.02.2018, 22:45 основной раунд: 23-й тур Olimpico
Главные тренеры
Симоне Индзаги Давиде Баллардини
Голы
59′ Марко Пароло (М. Касерес) 16
19 Горан Пандев 55′
93 Диего Лаксальт (О. Хильемарк) 90+2′
Составы
Томас Стракоша 1
Стефан де Фрай 3
Мартин Касерес 22
Штефан Раду 26
Пеззини Лейва Лукас 6
Марко Пароло 16
Ромеро Луис Альберто 18
Чиро Иммобиле 17
83′ Джордан Лукаку 5
Патрисио Габаррон 4
70′ Адам Марушич 77
Перейра Гомес Фелипе Андерсон 10
70′ Алессандро Мурджа 96
Нани 7
1 Маттиа Перин
13 Лука Россеттини 90+4′
14 Давиде Бираски
87 Эрвин Зуканович
8 Андреа Бертолаччи
88 Оскар Хильемарк
93 Диего Лаксальт
16 Андрей Галабинов
32 Педру Перейра 84′
22 Дарко Лазович
30 Лука Ригони 65′
45 Юри Медейруш
19 Горан Пандев 87′
24 Даниэль Бесса
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 4
9 Угловые 1
7 Фолы 9
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Фабио Мареска (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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