«Лацио» проиграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии по футболу

В составе хозяев забитым мячом отметился Марко Пароло (59-я минута), у гостей отличились Горан Пандев (55), который выступал за римский клуб с 2004 по 2009 год, и Диего Ласкальт (90). На 82-й минуте Ласкальт отправил мяч в ворота соперника, однако гол был отменен с использованием системы видеопомощи арбитрам.