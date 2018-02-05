«Лацио» проиграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии по футболу

В составе хозяев забитым мячом отметился Марко Пароло (59-я минута), у гостей отличились Горан Пандев (55), который выступал за римский клуб с 2004 по 2009 год, и Диего Ласкальт (90). На 82-й минуте Ласкальт отправил мяч в ворота соперника, однако гол был отменен с использованием системы видеопомощи арбитрам.
«Лацио» потерпел второе поражение в чемпионате подряд, в прошлом туре команда в гостях уступила «Милану». В турнирной таблице «Лацио» занимает третье место, набрав 46 очков, «Дженоа» с 24 очками идет 13-м.
В следующем туре «Лацио» 10 февраля в гостях сыграет с лидером чемпионата «Наполи», «Дженоа» на следующий день также на выезде встретится с «Кьево».