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00:36 (мск), источник: Sports.kz

Футболист сборной Казахстана перешел в австрийский клуб

Казахстанский полузащитник Александр Меркель продолжит карьеру в австрийском клубе «Адмира Ваккер», сообщает Sports.kz.

Источник: Sports.kz

Клуб уже официально презентовал своего новичка. «Я рад, что нам удалось вдохновить Александра на переход в “Адмиру”. Я убежден, что мы с ним будем процветать. Он обладает большим опытом, техничный и хорошо подходит нашей команде», — отмечает спортивный директор «Адмиры» Амир Шапурзаде.

«Я много слышал о семейной атмосфере в “Адмире”. Руководство произвело на меня положительное впечатление в личной беседе. Я хочу играть и доказать всем, что могу играть хорошо», — сказал Меркель.

По информации Transfermarkt.de, Александр подписал с «Адмирой» четырехлетний контракт, а сумма трансфера составила 250 тысяч евро. Последним клубом казахстанского полузащитника был немецкий «Бохум».

Адмира Ваккер
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