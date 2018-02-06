Футболист сборной Казахстана перешел в австрийский клуб

Источник: Sports.kz

Клуб уже официально презентовал своего новичка. «Я рад, что нам удалось вдохновить Александра на переход в “Адмиру”. Я убежден, что мы с ним будем процветать. Он обладает большим опытом, техничный и хорошо подходит нашей команде», — отмечает спортивный директор «Адмиры» Амир Шапурзаде.

«Я много слышал о семейной атмосфере в “Адмире”. Руководство произвело на меня положительное впечатление в личной беседе. Я хочу играть и доказать всем, что могу играть хорошо», — сказал Меркель.