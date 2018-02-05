Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МОК рассказал о ситуации с передачей 15 млн долларов от РФ
Психологи посоветовали «мантру» для похудения
Наташа Королева показала взрослого сына
5 городов, где жилье дорожает быстрее всего
Анджелина Джоли надела необычное платье с карманами (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Уотфорд
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Лас-Пальмас
Малага
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио0
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
4.02
Беневенто0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
4.02
Атлетико1
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
4.02
Монако3
Лион2
Все события
Федор Бондарчук: «Я вам ничего не скажу»
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы»
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
Олег Знарок: Понимаю, что нам не простят даже второго места
Российский форвард признан первой звездой недели в НХЛ
Анджелина Джоли надела необычное платье с карманами (фото)
Дженнифер Лопез выступила на Супербоуле в «хищном» наряде
Крупнейшее исследование вреда излучения сотовых не оправдало надежд
ВОЗ: нижнего порога безопасного употребления алкоголя не установлено
Учительница Путина завещала России свою квартиру в Израиле
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Фоторепортажи
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
21:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар не попал в заявку «ПСЖ» после празднования своего дня рождения

Нападающий «ПСЖ» Неймар не примет участие в матче 1/8 финала Кубка Франции, в котором парижане встретятся с «Сошо».

Источник: AFP 2018

Бразилец пропустит игру по решению тренера, как сообщает «твиттер» клуба.

Сегодня, 5 февраля, нападающему исполнилось 26 лет. Накануне футболист организовал в Париже празднование дня рождения, на которое пригласил своих одноклубников и главного тренера Унаи Эмери. Наставник встал на защиту Неймара после того, как его вечеринку подвергли критике и отметил, что всегда доверяет своим игрокам.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Всё о грид-гёрлз: без этих девушек уже не обходятся ни одни автогонки
Погорели на мельдонии: российская «молодёжка» вылетела по делу
Олег Знарок: Понимаю, что нам не простят даже второго места
Российский форвард признан первой звездой недели в НХЛ
Томас Бах: Решения CAS недостаточно для приглашения на Игры
ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
СМИ сообщили условия сделки по переходу Вериссимо в «Спартак»
КХЛ представила логотип плей-офф сезона-2017/18
Адвокаты будут добиваться допуска оправданных россиян на ОИ
Новости
Авто
Житель Кубани помыл машину котом и снял это на видео Местные правоохранительные органы уже заинтересовались «кошачьей» мойкой и намерены найти водителя
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Турман обвинила Вайнштейна в домогательствах и разочаровала его Звезда «Криминального чтива» и «Убить Билла» рассказала о «множестве неприятных вещей» со стороны продюсера
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
«Ляпай уверенно!»: 5 фраз, которые выдают низкую самооценку «У меня не получится», «я просто ничтожество», «все ужасно!»... Порой вернуть себе уверенность можно просто переформулировав «безысходную» фразу
Дети
Наташа Королева показала взрослого сына По мнению поклонников певицы, 15-летний Архип растет копией отца.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь