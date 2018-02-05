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Неймар не попал в заявку «ПСЖ» после празднования своего дня рождения
Нападающий «ПСЖ» Неймар не примет участие в матче 1/8 финала Кубка Франции, в котором парижане встретятся с «Сошо».
Нападающий «ПСЖ» Неймар не примет участие в матче 1/8 финала Кубка Франции, в котором парижане встретятся с «Сошо».
Бразилец пропустит игру по решению тренера, как сообщает «твиттер» клуба.
Сегодня, 5 февраля, нападающему исполнилось 26 лет. Накануне футболист организовал в Париже празднование дня рождения, на которое пригласил своих одноклубников и главного тренера Унаи Эмери. Наставник встал на защиту Неймара после того, как его вечеринку подвергли критике и отметил, что всегда доверяет своим игрокам.