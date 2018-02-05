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20:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Зеедорф назначен главным тренером «Депортиво»

Главным тренером «Депортиво» назначен известный в прошлом голландский футболист Кларенс Зеедорф, сообщает сайт клуба.

Источник: Reuters

Экс игрок и наставник «Милана» подписал с испанской командой контракт до конца нынешнего сезона.

Пост главного тренера «Депортиво» стал вакантным в минувшее воскресенье, когда было объявлено о расставании с Кристобалем Паррало. После 22 туров команда из Ла-Коруньи занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры.

Предыдущим местом работы 41-летнего Зеедорфа был китайский «Шэньчжэнь».

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