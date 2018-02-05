Капитан «Атлетико» поборолся за мяч и остался без зубов

На 48-й минуте после подачи со штрафного Годин пошел в стык с вратарем «Валенсии» Нето, и тот ударил защитника локтем в лицо. Окровавленного уругвайца увели с поля, он был заменен. Спустя 10 минут полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа открыл счет в матче. Его гол оказался единственным.