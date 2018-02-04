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«Монако» вдесятером победил «Лион» в матче чемпионата Франции, уступая со счетом 0:2
ТАСС, 5 февраля. «Монако» обыграл «Лион» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу, уступая по ходу матча — 0:2.
ТАСС, 5 февраля. «Монако» обыграл «Лион» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу, уступая по ходу матча — 0:2.
У «Лиона» голы забили Мариано Диас (12-я минута) и Бертран Траоре (27). В составе «Монако» отличились Бальде Кейта (31), Радамель Фалькао (36) и Рони Лопеш (88).
Форвард «Монако» Фалькао на 36-й минуте не смог реализовать пенальти. Кроме того, Кейта на 44-й минуте встречи был наказан вторым предупреждением и получил красную карточку.
«Монако» вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 50 очков в 24 матчах. «Лион» занимает четвертую строчку, имея в активе 48 очков.
В следующем туре 10 февраля «Монако» в гостях сыграет с «Анже», на следующий день «Лион» дома встретится с «Ренном».
|Леонарду Жардим
|Брюно Женезьо
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|7
|18
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)