«Монако» вдесятером победил «Лион» в матче чемпионата Франции, уступая со счетом 0:2

У «Лиона» голы забили Мариано Диас (12-я минута) и Бертран Траоре (27). В составе «Монако» отличились Бальде Кейта (31), Радамель Фалькао (36) и Рони Лопеш (88).

Форвард «Монако» Фалькао на 36-й минуте не смог реализовать пенальти. Кроме того, Кейта на 44-й минуте встречи был наказан вторым предупреждением и получил красную карточку.

«Монако» вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 50 очков в 24 матчах. «Лион» занимает четвертую строчку, имея в активе 48 очков.