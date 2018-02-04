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02:11 (мск), источник: ТАСС

«Монако» вдесятером победил «Лион» в матче чемпионата Франции, уступая со счетом 0:2

ТАСС, 5 февраля. «Монако» обыграл «Лион» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу, уступая по ходу матча — 0:2.

У «Лиона» голы забили Мариано Диас (12-я минута) и Бертран Траоре (27). В составе «Монако» отличились Бальде Кейта (31), Радамель Фалькао (36) и Рони Лопеш (88).

Форвард «Монако» Фалькао на 36-й минуте не смог реализовать пенальти. Кроме того, Кейта на 44-й минуте встречи был наказан вторым предупреждением и получил красную карточку.

«Монако» вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 50 очков в 24 матчах. «Лион» занимает четвертую строчку, имея в активе 48 очков.

В следующем туре 10 февраля «Монако» в гостях сыграет с «Анже», на следующий день «Лион» дома встретится с «Ренном».

Монако 3:2
Первый тайм: 2:2
Лион
4.02.2018, 23:00 основной раунд: 24-й тур Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду Жардим Брюно Женезьо
Голы
31′ Бальде Кейта 14
36′ Радамель Фалькао 9
88′ Маркуш Лопеш 20
9 Мариано Диас 12′
10 Бертран Траоре 27′
Нереализованные пенальти
36′ Р. Фалькао 9
Составы
Альмами Туре 38
Андреа Раджи 24
Жемерсон 5
Камиль Глик 25
Маркуш Лопеш 20
40′ 44′ Бальде Кейта 14
Жоау Моутинью 8
Фабинью 2
Юри Тилеманс 17
15′ Даниэль Субашич 1
90+1′ Сейду Си 30
55′ Радамель Фалькао 9
Стеван Йоветич 10
1 Антони Лопеш
23 Кенни Тете 30′
22 Ферлан Менди 35′
6 Антониу Марселу
15 Жереми Морель
18 Набиль Фекир
9 Мариано Диас
8 Уссем Ауа
28 Танги Ндомбеле 41′
10 Бертран Траоре 75′
27 Максвел Гнали Корне
11 Мемфис Депай 86′
17 Мизьян Маолида
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 4
3 Угловые 7
18 Фолы 15
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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Нереализованный пенальти
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