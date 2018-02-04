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02:09 (мск), источник: Советский спорт

Словно Анхель спустился. Гол Корреа принес «Атлетико» победу над «Валенсией»

«Атлетико» в своих лучших традициях обыграл на своем поле «Валенсию» (1:0) и увеличил отрыв от третьего места до девяти очков.

Источник: Reuters

КОМПЛЕКС «АТЛЕТИКО»

«Атлетико» — традиционно неудобный соперник для «Валенсии». Мадридцы к стартовому свистку не проигрывали своему сопернику в шести последних матчах, одержав победу в четырех из них. И даже в текущем сезоне, очень удачном для «летучих мышей», устояли на «Месталье» (0:0).

Правда, здорово начав сезон, валенсийцы растеряли форму и в девяти последних турах одержали только три победы. Головной болью главного тренера Марселино Гарсии Тораля стала игра команды в обороне. Так, в последних четырех турах в ворота «Валенсии» влетело восемь мячей. Хотя и без забитого мяча оранжевые в этих встречах с поля не уходили.

«Атлетико» в отличие от соперника еще видит «Барселону» на горизонте, но не может похвастать каталонской стабильностью и идет на почтительном (9-очковом) расстоянии от лидера. Симеоне выбрал привычную в текущем сезоне схему 4−4−2 с Диего Костой и Антуаном Гризманном в нападении. Зато сюрпризом стало решение аргентинского специалиста оставить в запасе Габи. Вместо него в основе появился Янник Феррейра-Карраско.

УГ. УДАР ГОЛОВОЙ

Гости с первых минут отдали сопернику инициативу, отошли к своей штрафной и лишь дождавшись, когда стартовый натиск «матрасников» стихнет, стали подавать признаки жизни. Показательно, что первую попытку пробить по воротам они предприняли лишь на 21-й минуте — Симоне Дзадза пытался грудью (!) перевести мяч в сетку после подачи с левого фланга. Не попал.

Тем не менее этот момент раззадорил «летучих мышей», и они стали появляться на чужой половине поля все чаще. Они также рискнули сыграть в два нападающих — пару Симоне составил Сантьяго Лоренсо, забивший по голу в ворота «Лас-Пальмаса» и «Реала» в двух предыдущих турах. Но ни одного голевого момента связка форвардов за матч так и не сообразила. Хотя это, наверное, в большей степени камень в огород средней линии. Временами гости неплохо комбинировали, но в финальной фазе атаки им заметно не хватало последнего паса.

В целом, первый тайм вышел довольно-таки унылым и не порадовал болельщиков яркими эпизодами. Единственный по-настоящему голевой момент имел Диего Коста, перевисевший на линии вратарской после подачи углового Хосе Луиса Гайя — Нето, продемонстрировав чудеса реакции, перевел мяч на угловой.

НА ПОМОЩЬ ПРИШЕЛ СЛУЧАЙ

В начале второго тайма Симеоне пришлось сделать вторую замену. В первом тайме вместо получившего травму Стефана Савича вышел Хосе Мария Хименес, а в начале второго Диего Годин после столкновения с Нето покинул поле, держась за лицо.

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Эпизод получился неоднозначным, поскольку вратарь врезался в защитника в момент, когда тот пытался выиграть верховую борьбу за мяч после подачи со штрафного. Судья Игнасио Вильянуэва решил, что на пенальти столкновение не тянет, и Симеоне уже 51-й минуте был вынужден поменять центр обороны — вместо уругвайца вышел ветеран Хуанфран.

А на исходе часа игры Анхель Корреа забил единственный мяч. Гол получился очень простым. Коке сделал передачу аргентинцу из глубины, и тот, находясь за пределами штрафной, взял да и пальнул в ближнюю «девятку». Красивый прыжок Нето лишь добавил динамики эпизоду.

Во время загрузки произошла ошибка.

В очередной раз отметим, что весь матч пробыл в полусне Гризманн. Форвард продолжает регулярно исчезать с радаров по ходу матчей, и этот не стал исключением. Если в первом тайме его не было видно совсем, то во втором он стал получать больше свободного пространства, что позволяло ему разбежаться. И все же сложно избавиться от ощущения, что француз мыслями в «Барселоне». Что бы он сам по этому поводу ни говорил.

«Валенсия» после пропущенного мяча попыталась включиться, но была в этой попытке неубедительна. А подопечные Симеоне, получив свободные зоны для своих излюбленных атак, не особо торопились ими пользоваться. В результате закономерная минимальна победа позволила «Атлетико» увеличить отрыв от «Валенсии» до девяти очков.

Атлетико 1:0
Первый тайм: 0:0
Валенсия
4.02.2018, 22:45 основной раунд: 22-й тур Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Марселино Гарсия Тораль
Голы
59′ Анхель Корреа (Коке) 11
Составы
Ян Облак 13
Шиме Врсалько 16
Лукас Эрнандез 19
Коке 6
Ньигес Сауль 8
Антуан Гризманн 7
Анхель Корреа 11
Диегу Коста 18
51′ Диего Годин 2
Хуанфран 20
29′ Стефан Савич 15
Хосе Хименес 24
62′ Янник Феррейра-Карраско 10
74′ Габриэль Фернандес Габи 14
13 Норберту Мурара Нету
3 Рубен Везу
5 Габриэл Паулиста
14 Хосе Гайя
24 Эсекиэль Гарай
10 Даниэль Парехо
16 Жоффре Кондогбья
9 Симоне Дзадза
22 Санти Мина
26 Тони Лато 62′
19 Морено Родриго
6 Неманья Максимович 65′
18 Карлос Солер
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 0
9 Угловые 1
18 Фолы 4
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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