Словно Анхель спустился. Гол Корреа принес «Атлетико» победу над «Валенсией»

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КОМПЛЕКС «АТЛЕТИКО»

«Атлетико» — традиционно неудобный соперник для «Валенсии». Мадридцы к стартовому свистку не проигрывали своему сопернику в шести последних матчах, одержав победу в четырех из них. И даже в текущем сезоне, очень удачном для «летучих мышей», устояли на «Месталье» (0:0).

Правда, здорово начав сезон, валенсийцы растеряли форму и в девяти последних турах одержали только три победы. Головной болью главного тренера Марселино Гарсии Тораля стала игра команды в обороне. Так, в последних четырех турах в ворота «Валенсии» влетело восемь мячей. Хотя и без забитого мяча оранжевые в этих встречах с поля не уходили.

«Атлетико» в отличие от соперника еще видит «Барселону» на горизонте, но не может похвастать каталонской стабильностью и идет на почтительном (9-очковом) расстоянии от лидера. Симеоне выбрал привычную в текущем сезоне схему 4−4−2 с Диего Костой и Антуаном Гризманном в нападении. Зато сюрпризом стало решение аргентинского специалиста оставить в запасе Габи. Вместо него в основе появился Янник Феррейра-Карраско.

УГ. УДАР ГОЛОВОЙ

Гости с первых минут отдали сопернику инициативу, отошли к своей штрафной и лишь дождавшись, когда стартовый натиск «матрасников» стихнет, стали подавать признаки жизни. Показательно, что первую попытку пробить по воротам они предприняли лишь на 21-й минуте — Симоне Дзадза пытался грудью (!) перевести мяч в сетку после подачи с левого фланга. Не попал.

Тем не менее этот момент раззадорил «летучих мышей», и они стали появляться на чужой половине поля все чаще. Они также рискнули сыграть в два нападающих — пару Симоне составил Сантьяго Лоренсо, забивший по голу в ворота «Лас-Пальмаса» и «Реала» в двух предыдущих турах. Но ни одного голевого момента связка форвардов за матч так и не сообразила. Хотя это, наверное, в большей степени камень в огород средней линии. Временами гости неплохо комбинировали, но в финальной фазе атаки им заметно не хватало последнего паса.

В целом, первый тайм вышел довольно-таки унылым и не порадовал болельщиков яркими эпизодами. Единственный по-настоящему голевой момент имел Диего Коста, перевисевший на линии вратарской после подачи углового Хосе Луиса Гайя — Нето, продемонстрировав чудеса реакции, перевел мяч на угловой.

НА ПОМОЩЬ ПРИШЕЛ СЛУЧАЙ

В начале второго тайма Симеоне пришлось сделать вторую замену. В первом тайме вместо получившего травму Стефана Савича вышел Хосе Мария Хименес, а в начале второго Диего Годин после столкновения с Нето покинул поле, держась за лицо.

Эпизод получился неоднозначным, поскольку вратарь врезался в защитника в момент, когда тот пытался выиграть верховую борьбу за мяч после подачи со штрафного. Судья Игнасио Вильянуэва решил, что на пенальти столкновение не тянет, и Симеоне уже 51-й минуте был вынужден поменять центр обороны — вместо уругвайца вышел ветеран Хуанфран.

А на исходе часа игры Анхель Корреа забил единственный мяч. Гол получился очень простым. Коке сделал передачу аргентинцу из глубины, и тот, находясь за пределами штрафной, взял да и пальнул в ближнюю «девятку». Красивый прыжок Нето лишь добавил динамики эпизоду.

В очередной раз отметим, что весь матч пробыл в полусне Гризманн. Форвард продолжает регулярно исчезать с радаров по ходу матчей, и этот не стал исключением. Если в первом тайме его не было видно совсем, то во втором он стал получать больше свободного пространства, что позволяло ему разбежаться. И все же сложно избавиться от ощущения, что француз мыслями в «Барселоне». Что бы он сам по этому поводу ни говорил.