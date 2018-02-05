СМИ: Зеедорф станет главным тренером «Депортиво»
Главным тренером «Депортиво» станет известный в прошлом голландский футболист Кларенс Зеедорф, утверждает испанское издание AS.
Главным тренером «Депортиво» станет известный в прошлом голландский футболист Кларенс Зеедорф, утверждает испанское издание AS.
Пост главного тренера «Депортиво» стал вакантным в воскресенье, когда было объявлено о расставании с Кристобалем Паррало.
В «Депортиво» изначально хотели назначить на пост наставника уругвайца Мартина Ласарте, ранее выступавшего за клуб. Однако он предложение отклонил.
Вторым вариантом был ещё один уругваец Диего Алонсо, который сейчас тренирует мексиканскую «Пачуку». С ним было достигнуто соглашение, но возникла проблема с лицензией,
В этой связи в «Депортиво» сделал выбор в пользу третьего варианта и решили назначить 41-летнего Зеедорфа, предыдущим местом работы которого был китайский клуб «Шэньчжэнь».