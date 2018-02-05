СМИ: Зеедорф станет главным тренером «Депортиво»

Источник: Reuters

Пост главного тренера «Депортиво» стал вакантным в воскресенье, когда было объявлено о расставании с Кристобалем Паррало.

В «Депортиво» изначально хотели назначить на пост наставника уругвайца Мартина Ласарте, ранее выступавшего за клуб. Однако он предложение отклонил.

Вторым вариантом был ещё один уругваец Диего Алонсо, который сейчас тренирует мексиканскую «Пачуку». С ним было достигнуто соглашение, но возникла проблема с лицензией, из-за чего он бы не смог руководить командой с тренерской скамейки в течение трёх недель.