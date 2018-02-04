Габулова подставили защитники. «Брюгге» пропустил три гола

Источник: Спорт-Экспресс

«Брюгге» — «Шарлеруа» — 3:3 (1:2)

Голы: Илаймааритра, 23 (0:1). Лимбомб, 25 (1:1). Хендрикс, 31 (1:2). Ванакен, 50 (2:2). Уэсли, 74 (3:2). Резаеи, 80 (3:3).

Нереализованный пенальти: Вормер (Б), 38 (мимо).

«Брюгге»: Габулов, Мехеле, Митрович, Кулс, Шольц, Вормер, Класи (Накамба, 62), Ванакен, Диаби (Фоссен, 77), Уэсли, Лимбомб (Томечак, 83).

БОЛЬШОЙ ОТРЫВ СКОРО СОКРАТИТСЯ ВДВОЕ

Главный тренер «Брюгге» Иван Леко продолжает доверять Владимиру Габулову. 34-летний вратарь сборной России тремя днями ранее пропустил четыре мяча в полуфинале Кубка страны от «Стандарда» (1:4), но Леко решил не убирать его в запас.

Три недели назад «Брюгге» легко разгромил «Шарлеруа» на домашнем стадионе «Ян Брейдель» со счетом 5:1 в ¼ финала Кубка Бельгии. В том матче Габулов участия не принимал, и это был последний матч, когда «Брюгге» пропустил меньше одного гола.

Большой отрыв команды Леко в чемпионате не должен обнадеживать фанатов «Брюгге». Преимущество в 11 очков над «Шарлеруа», который расположился на второй строчке, сократится вдвое, когда в Бельгии наступит пора финального раунда. Согласно регламенту, первые шесть команд будут играть друг с другом в два круга, а набранные ими очки в ходе регулярного первенства будут разделены на два с округлением в большую сторону.

Именно поэтому в последних матчах тренер требовал от своей команды баланса. «Брюгге» начал слишком много пропускать.

— Возможно, мы слишком много уделяем внимания атакам, забыв об обороне, — рассуждал тренер «Брюгге» 21 января после матча с «Антверпеном» (2:2).

Проблемы с обороной никуда не делись. Конечно, специфика чемпионата Бельгии подразумевает большое количество голов. Но мечтающий о чемпионстве Леко хочет, чтобы его тройка центральных защитников действовала надежнее.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ — 1:2

Игроки «Брюгге» старались не отдавать мяч и удачно разрушали атаки соперника еще в центре поля. В первом тайме работы у Габулова практически не было, но в Бельгии экс вратарю тульского «Арсенала» нужно всегда быть на чеку. На 23-й минуте защитники хозяев отобрали мяч на краю своей штрафной и собирались начать атаку, как тут же его потеряли. Мяч отскочил к Марко Илаимахаритре, на его удар Габулов даже не среагировал.

Через две минуты «Брюгге» сравнял счет, но «Шарлеруа» и не думал отсиживаться в обороне. На 31-й минуте один из лидеров гостей Гаэтан Хендрикс в быстрой атаке получил мяч около штрафной, прицелился и точно пробил в дальний угол. На этот удар Габулов мог среагировать лучше.

Игра двух лидеров чемпионата Бельгии была насыщена стыками и небольшими потасовками, соперники играли грубо. На 38-й минуте «Брюгге» заработал право на пенальти. Однако 11-метровый хозяева не реализовали — капитан «Брюгге» Руд Формер пробил в штангу, а на добивании отличную реакцию продемонстрировал голкипер «Шарлеруа» Николя Пеннето.

УПУЩЕННАЯ ПОБЕДА

Во втором тайме «Брюгге» задавил соперника агрессивными атаками. После перерыва команда Леко сравняла счет — на 49-й минуте отличился Ханс Фанакен. «Брюгге» организовал осаду ворот «Шарлеруа», несколько раз мяч попадал в перекладину и штанги. А на 74-й минуте бразильский форвард Весли Мораэс все-таки забил долгожданный мяч.

К сожалению для болельщиков «Брюгге», лидер бельгийского чемпионата не сумел сыграть по счету. На 80-й минуте защитники не остановили мчавшегося к воротам Каве Резаеи. Иранец добрался до штрафной за счет отскоков и оказался в одиночестве перед Габуловым, которого легко переиграл мощным ударом в дальний угол.

В итоге «Брюгге» больше не забил и потерял два очка. Виноват ли экс-вратарь «Арсенала» в пропущенных мячах? Нет. Даже удар в моменте со вторым голом оказался слишком точным. Все претензии — к обороне лидеров чемпионата.