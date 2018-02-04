Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Продукты, которых теперь можно не бояться
Младшая сестра Ким Кардашьян впервые стала мамой
Тест: угадайте город по достопримечательности
Молодожены путешествуют по Америке на «автобусе мечты»
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Дженоа
Футбол. Зарубежный
4.02
Монако3
Лион2
Футбол. Зарубежный
4.02
Атлетико1
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
4.02
Беневенто0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
23:00
Уотфорд
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Лас-Пальмас
Малага
Все события
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
Николай Валуев: Решение МОК — крах олимпизма
«Филадельфия» впервые в истории выиграла Супербоул
Не узнать: Виктория Лопырева перестаралась с фотошопом
72-летняя Наталья Селезнева поправилась на 10 килограммов
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Эксперты сравнили привлекательность правых и левых
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Ротшильды продали свои угодья в Австрии
Фоторепортажи
11Разгром «Валенсии», матчи Кубка Англии и другие события выходных
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
4 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Габулова подставили защитники. «Брюгге» пропустил три гола

Российский вратарь Владимир Габулов пропустил 13 мячей в 5 встречах. «Брюгге» упустил победу, но по-прежнему с отрывом лидирует в чемпионате.

Источник: Спорт-Экспресс

«Брюгге» — «Шарлеруа» — 3:3 (1:2)

Голы: Илаймааритра, 23 (0:1). Лимбомб, 25 (1:1). Хендрикс, 31 (1:2). Ванакен, 50 (2:2). Уэсли, 74 (3:2). Резаеи, 80 (3:3).

Нереализованный пенальти: Вормер (Б), 38 (мимо).

«Брюгге»: Габулов, Мехеле, Митрович, Кулс, Шольц, Вормер, Класи (Накамба, 62), Ванакен, Диаби (Фоссен, 77), Уэсли, Лимбомб (Томечак, 83).

БОЛЬШОЙ ОТРЫВ СКОРО СОКРАТИТСЯ ВДВОЕ

Главный тренер «Брюгге» Иван Леко продолжает доверять Владимиру Габулову. 34-летний вратарь сборной России тремя днями ранее пропустил четыре мяча в полуфинале Кубка страны от «Стандарда» (1:4), но Леко решил не убирать его в запас.

Во время загрузки произошла ошибка.

Три недели назад «Брюгге» легко разгромил «Шарлеруа» на домашнем стадионе «Ян Брейдель» со счетом 5:1 в ¼ финала Кубка Бельгии. В том матче Габулов участия не принимал, и это был последний матч, когда «Брюгге» пропустил меньше одного гола.

Большой отрыв команды Леко в чемпионате не должен обнадеживать фанатов «Брюгге». Преимущество в 11 очков над «Шарлеруа», который расположился на второй строчке, сократится вдвое, когда в Бельгии наступит пора финального раунда. Согласно регламенту, первые шесть команд будут играть друг с другом в два круга, а набранные ими очки в ходе регулярного первенства будут разделены на два с округлением в большую сторону.

Именно поэтому в последних матчах тренер требовал от своей команды баланса. «Брюгге» начал слишком много пропускать.

— Возможно, мы слишком много уделяем внимания атакам, забыв об обороне, — рассуждал тренер «Брюгге» 21 января после матча с «Антверпеном» (2:2).

Проблемы с обороной никуда не делись. Конечно, специфика чемпионата Бельгии подразумевает большое количество голов. Но мечтающий о чемпионстве Леко хочет, чтобы его тройка центральных защитников действовала надежнее.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ — 1:2

Игроки «Брюгге» старались не отдавать мяч и удачно разрушали атаки соперника еще в центре поля. В первом тайме работы у Габулова практически не было, но в Бельгии экс вратарю тульского «Арсенала» нужно всегда быть на чеку. На 23-й минуте защитники хозяев отобрали мяч на краю своей штрафной и собирались начать атаку, как тут же его потеряли. Мяч отскочил к Марко Илаимахаритре, на его удар Габулов даже не среагировал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Через две минуты «Брюгге» сравнял счет, но «Шарлеруа» и не думал отсиживаться в обороне. На 31-й минуте один из лидеров гостей Гаэтан Хендрикс в быстрой атаке получил мяч около штрафной, прицелился и точно пробил в дальний угол. На этот удар Габулов мог среагировать лучше.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игра двух лидеров чемпионата Бельгии была насыщена стыками и небольшими потасовками, соперники играли грубо. На 38-й минуте «Брюгге» заработал право на пенальти. Однако 11-метровый хозяева не реализовали — капитан «Брюгге» Руд Формер пробил в штангу, а на добивании отличную реакцию продемонстрировал голкипер «Шарлеруа» Николя Пеннето.

Во время загрузки произошла ошибка.

УПУЩЕННАЯ ПОБЕДА

Во втором тайме «Брюгге» задавил соперника агрессивными атаками. После перерыва команда Леко сравняла счет — на 49-й минуте отличился Ханс Фанакен. «Брюгге» организовал осаду ворот «Шарлеруа», несколько раз мяч попадал в перекладину и штанги. А на 74-й минуте бразильский форвард Весли Мораэс все-таки забил долгожданный мяч.

К сожалению для болельщиков «Брюгге», лидер бельгийского чемпионата не сумел сыграть по счету. На 80-й минуте защитники не остановили мчавшегося к воротам Каве Резаеи. Иранец добрался до штрафной за счет отскоков и оказался в одиночестве перед Габуловым, которого легко переиграл мощным ударом в дальний угол.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге «Брюгге» больше не забил и потерял два очка. Виноват ли экс-вратарь «Арсенала» в пропущенных мячах? Нет. Даже удар в моменте со вторым голом оказался слишком точным. Все претензии — к обороне лидеров чемпионата.

Но как теперь поступит главный тренер — выпустит 8 февраля в ответном кубковом матче со «Стандардом» Габулова, который пропустил уже 13 мячей в 5 играх в Бельгии, или даст шанс другому новичку Кеннету Фермеру?

Брюгге
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шарлеруа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Громкий скандал в США
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» чуть не убили друг друга. Обзор матча
«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби
Николай Валуев: Решение МОК — крах олимпизма
«Филадельфия» впервые в истории выиграла Супербоул
Третьяков не удивлен решению МОК не приглашать его на Игры-2018
Саночница Иванова: Устала от разбирательств по допуску на ОИ
Россия на открытии ОИ-2018 выйдет между Австрией и Узбекистаном
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри Голливудская актриса рассказала о своей недавней поездке в Россию, перспективах «Секса в большом городе 3» и получении роли Кэрри Брэдшоу благодаря советскому мультфильму
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
«Ляпай уверенно!»: 5 фраз, которые выдают низкую самооценку «У меня не получится», «я просто ничтожество», «все ужасно!»... Порой вернуть себе уверенность можно просто переформулировав «безысходную» фразу
Дети
Младшая сестра Ким Кардашьян впервые стала мамой 20-летняя телезвезда извинилась перед поклонниками за то, что до последнего момента скрывала беременность.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь