Дубль Стуани принес «Жироне» победу над «Атлетиком»

Источник: AP 2018

Автором победного дубля стал Кристиан Стуани. Отметим, что его первый мяч, забитый до перерыва, был с пенальти.

После 22 туров «Жирона» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Атлетик» располагается на 13-й позиции.