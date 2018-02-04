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Дубль Стуани принес «Жироне» победу над «Атлетиком»
«Жирона» на своем поле обыграла «Атлетик» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.
«Жирона» на своем поле обыграла «Атлетик» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.
Автором победного дубля стал Кристиан Стуани. Отметим, что его первый мяч, забитый до перерыва, был с пенальти.
После 22 туров «Жирона» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Атлетик» располагается на 13-й позиции.
Напомним, что «Атлетик» является соперником «Спартака» по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 15 февраля в Москве, ответный — 22 февраля в Бильбао.
|Пабло Мачин
|Хосе Анхель Сиганда
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|0
|2
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)