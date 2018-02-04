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4 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Дубль Стуани принес «Жироне» победу над «Атлетиком»

«Жирона» на своем поле обыграла «Атлетик» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Источник: AP 2018

Автором победного дубля стал Кристиан Стуани. Отметим, что его первый мяч, забитый до перерыва, был с пенальти.

После 22 туров «Жирона» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Атлетик» располагается на 13-й позиции.

Напомним, что «Атлетик» является соперником «Спартака» по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 15 февраля в Москве, ответный — 22 февраля в Бильбао.

Жирона 2:0
Первый тайм: 1:0
Атлетик
4.02.2018, 20:30 основной раунд: 22-й тур Montilivi
Главные тренеры
Пабло Мачин Хосе Анхель Сиганда
Голы
7′ Кристиан Стуани 7
65′ Кристиан Стуани 7
Составы
Яссин Буну 13
Бернардо Эспиноса 2
Хоан Мохика 3
Чимено Хонас Ромалью 4
Рамирес Лопес Хуанпе 15
46′ Пабло Маффео 25
Алекс Гранель 6
Пере Понс 8
90′ Кристиан Порту 9
Алейкс Гарсия 23
84′ Гарсиа Фрейре Борха 24
Давид Тимор 16
82′ Кристиан Стуани 7
Майкл Олунга 14
13 Эррерин Буисан Яго
4 Иньиго Мартинес
5 Йерай Альварес
15 Иньиго Лекуэ
34 Андони Лопес
8 Андер Итурраспе
17 Микель Рико
22 Эскудеро Рауль Гарсия
11 Иньяки Уильямс
30 Унаи Нуньес 62′ 58′
14 Маркель Сусаэта
7 Беньят Эчеварриа 62′
20 Ариц Адурис
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 0
2 Угловые 4
13 Фолы 14
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Жирона
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