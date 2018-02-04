Вячеслав Караваев: Вернуться в Россию? Даже не думал

Источник: Советский спорт

Караваев — воспитанник ЦСКА. Формально он даже носит титул чемпиона России 2014 года. Однако с того же 2014-го Вячеслав постоянно выступает за границей. Имя себе он сделал в чешской лиге, где защищал цвета «Дуклы», «Яблонца» и «Спарты». Последняя выкупила контракт российского защитника в 2016 году. А в феврале 2018-го продала Караваева «Витессу». Сумма трансфера составила примерно 1,5 млн евро.

«Я И НЕ ЗНАЛ, ЧТО У “ВИТЕССА” РУССКИЙ БОСС»

— Как возник вариант с переездом в голландский чемпионат?

— «Витесс» проявил интерес две недели назад — и был весьма настойчив. Мне и агенту предложение сразу показалось интересным. Захотелось попробовать себя в новой интересной лиге. Я ведь намерен продолжать выступать в Европе. В Россию-то вернуться всегда успею.

Побег из клетки. Воспитанник ЦСКА Караваев уехал из «Спарты» в «Витесс».

— А вас на родину в это зимнее окно звали? Ходили слухи, что «Динамо» предлагало готовый контракт, но вы якобы отказались от более высокой зарплаты, чем в «Витессе».

— Информацию о «Динамо» комментировать не буду. А предложения из РФПЛ безусловно поступали. Но опять же, этой зимой я точно не планировал возвращаться. Поэтому вариант с «Витессом» изначально смотрелся более выигрышно.

— А вы многое знаете о «Витессе» и голландском чемпионате?

— Немного, но сейчас уже внимательно слежу за играми. «Витесс» — шестой в таблице. Не так уж плохо. Надеюсь, скоро приступлю к тренировкам и получу шанс выйти на поле.

Что касается голландского футбола в целом, то ни для кого не секрет — ставка здесь делается на атаку. Всегда любил смотреть, как играют в еврокубках «Аякс» и «Фейенорд». Голландский стиль ни с чем не спутаешь.

— Успели познакомиться с главным тренером «Витесса» Хенком Фрэзером?

— Да, у нас состоялась короткая беседа. Тренер сказал, что очень доволен видеть меня в команде. А вот с одноклубниками пока не разговаривал. Жду разрешения на работу в Голландии. Когда документы оформят, познакомимся.

— «Витесс» принадлежит российскому бизнесмену Александру Чигиринскому. Что о нем знаете?

— Узнал об этом уже после того, как трансфер был оформлен. Так что про Чигиринского ничего пока сказать не могу. Неплохо, конечно, выступать за клуб с российским владельцем. Но главное — играть в футбол и приносить пользу «Витессу». Только от этого зависит, получится у меня в новом чемпионате или нет.

«ЗДОРОВО, ЧТО ГАБУЛОВ НЕДАВНО ОТРАЗИЛ ПЕНАЛЬТИ»

— Вас взяли в стартовый состав или ближайший резерв?

— Место в основе мне никто заранее не гарантирует. Но если я выиграю конкуренцию на тренировках, разумеется, буду выходить с первых минут. Это футбол. Играет тот, кто сильнее. Я к этому готов.

— Вы рассуждаете как европейский футболист. Многие ваши ровесники никуда из России не рвутся, даже если сидят в запасе своих клубов и получают зарплату за наличие у них паспортов РФ…

— Не буду обсуждать коллег. Но лично для меня возможность прогрессировать важнее финансовых условий контракта. Попав на базу «Витесса», увидел, как здорово здесь все организовано, какие условия созданы для тренировок — и сразу захотел здесь играть. Нет, деньги тоже важны. Но ведь если ты становишься профессионалом, показываешь стабильно высокий уровень игры, рано или поздно тебя заметит большой клуб и предложит солидный контракт. Сразу ничего не бывает. Мне пока 22. Сейчас в первую очередь нужно добавлять в игре, а не набивать карманы.

— Владимир Габулов сейчас выступает недалеко от вас — в бельгийском «Брюгге». И им в 35 лет тоже вряд ли двигал денежный фактор…

— Там ситуация другая. Человек в конце карьеры получил шанс попробовать силы за рубежом. Так почему не рискнуть после стольких лет успешных выступлений в России? Надеюсь, у Владимира все получится. Недавно он отразил пенальти в матче «Брюгге». Рад за него.

— Но молодому россиянину для профессионального роста обязательно ехать в Европу?

— Да нет, можно и РФПЛ прогрессировать. Возьмите Александра Головина — он заиграл на очень высоком уровне в ЦСКА, и вот его уже приглашают ведущие европейские клубы.

Другое дело, что о наших игроках в основном судят по матчам еврокубков. К премьер-лиге интерес у скаутов не такой пристальный. Даже в чешской лиге засветиться гораздо проще, чем в России. Когда я там выступал, оттуда уезжало много игроков в хорошие чемпионаты.

«ГОЛЛАНДИЯ СИЛЬНА ШКОЛОЙ»

— На ваш взгляд, российский чемпионат уступает голландскому?

— Сложно сказать. По рейтингу РФПЛ выше. Значит, команды показывают высокие результаты в еврокубках. С другой стороны, школа футбола в Голландии намного лучше. Опять же вспомню «Аякс» и «Фейенорд». В других голландских клубах тоже качественно готовят молодежь. Для прогресса это очень хороший чемпионат.

— А как было в Чехии?

— Вот чешская лига ближе к российской. Такой же календарь, такой же стиль игры, столько же команд. Просто денег у клубов на порядок меньше… Но опять же, это Евросоюз. За Чехией следят больше, чем за Россией. Неслучайно недавно 15-летний вратарь клуба «Словацко» подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Выступай он в РФПЛ, такое было бы невозможно.

— В этом сезоне вы мало играли за «Спарту», зато по итогам предыдущего чемпионата Чехии были признаны лучшим защитником «Спарты». По каким критериям вас оценивали?

— Учитывались технико-тактические показатели. А окончательный выбор делала сама команда. Был удивлен, что одноклубники назвали именно меня. Такое признание особенно приятно.

— Почему же затем вам стали меньше доверять в «Спарте»?

— Сегодня ты наверху, завтра внизу… Не хочу говорить о том, что случилось. Я старался, выполнял работу. Но тренер принял решение, которое нет смысла сейчас обсуждать. В любом случае, благодарен «Спарте» за приобретенный опыт. Расстались мы хорошо. А сейчас все мои мысли о «Витессе».

— О сборной России тоже думаете? Есть мечта сыграть на домашнем чемпионате мира?

— Сыграть на домашнем турнире, конечно, было бы здорово. Но подобными мыслями я голову себе не забиваю. Понимаю, что шансы невелики. Так зачем лишний раз себя накручивать? До сборной мне еще предстоит проделать огромный путь.

Правда, на сборах я уже однажды был. Тренировался под руководством Станислава Черчесова один день. В конце августа прошлого года.

«ХОТЕЛ БЫ УВИДЕТЬ ГОЛОВИНА В ЛОНДОНЕ»

— Играя за границей, смотрите матчи РФПЛ?

— Когда выпадает свободное время. Меня, кстати, нисколько не удивляет лидерство «Локомотива». Там прекрасная команда, Юрий Семин — мэтр отечественного тренерского цеха, он умеет создать чемпионскую атмосферу.

— А как воспринимаете проблемы нечужого вам ЦСКА?

— Да не так все плохо у команды, как говорят. Сейчас вот вернулся Ахмед Муса, это отличное подспорье перед весенними турами. А кадровый дефицит у ЦСКА бывал и раньше. Тем не менее, команда становилась чемпионом.

— Вы — один из немногих российских легионеров. Кого бы еще хотели увидеть в Европе?

— В первую очередь Сашу Головина. По моим сведениям, им активно интересуется лондонский «Арсенал», было бы здорово его там увидеть.

Есть еще Федор Смолов, который много забивает в РФПЛ. Да, до чемпионата мира он уже никуда не уедет, но после вполне может оказаться в топ-клубе.

— Наверняка многих отпугивает непривычный жизненный уклад в Европе. А вы чувствуете себя за границей комфортно?

— Нет никаких проблем. В Чехии я быстро нашел круг общения, завел много друзей, с которыми весело проводил свободное время. Например, играл в боулинг. Когда ко мне приезжала девушка, с удовольствием съездили в Германию, до нее было всего два часа пути. Европа в плане расстояний вообще очень удобна. Здесь все близко. Возьмите ту же Голландию. Так что все о’кей!