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4 февраля, источник: Р-Спорт

«Брюгге» сыграл вничью с «Шарлеруа» в чемпионате Бельгии, Габулов пропустил 3 мяча

Футболисты «Брюгге», ворота которого защищает голкипер сборной России Владимир Габулов, разошлись миром с «Шарлеруа» в матче 25-го тура чемпионата Бельгии.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Брюгге, завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев отличились Антони Лимбомбе (25-я минута), Ханс Ванакен (49), Уэсли (74), на 38-й минуте их партнер по команде Руд Вормер не реализовал пенальти. Авторами голов у соперников стали Марко Илаймахаритра (23), Гаэтан Хендрикс (31) и Кавех Резаи (80).

Владимир Габулов вышел в стартовом составе «Брюгге» и провел всю игру. В активе 34-летнего россиянина стало пять официальных матчей за бельгийский клуб, в которых он в общей сложности пропустил 13 мячей и получил одну желтую карточку.

После 25 туров «Брюгге» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бельгии, имея в активе 58 очков и опережая на 11 баллов ближайшего преследователя, которым является «Шарлеруа».

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