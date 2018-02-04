«Брюгге» сыграл вничью с «Шарлеруа» в чемпионате Бельгии, Габулов пропустил 3 мяча

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Брюгге, завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев отличились Антони Лимбомбе (25-я минута), Ханс Ванакен (49), Уэсли (74), на 38-й минуте их партнер по команде Руд Вормер не реализовал пенальти. Авторами голов у соперников стали Марко Илаймахаритра (23), Гаэтан Хендрикс (31) и Кавех Резаи (80).

Владимир Габулов вышел в стартовом составе «Брюгге» и провел всю игру. В активе 34-летнего россиянина стало пять официальных матчей за бельгийский клуб, в которых он в общей сложности пропустил 13 мячей и получил одну желтую карточку.