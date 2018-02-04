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«Гамбург» сыграл вничью с «Ганновером» и продлил до 8 матчей серию без побед
В матче 21-го тура чемпионата Германии «Гамбург» принимал на своём поле «Ганновер-96».
В матче 21-го тура чемпионата Германии «Гамбург» принимал на своём поле «Ганновер-96».
Встреча проходила на стадионе «Фолькспартакштадион» и завершилась со счётом 1:1.
В составе гостей в первом тайме отличился Ивер Фоссум. «Гамбург» отыгрался благодаря голу Филипа Костича, который был забит на 86-й минуте. За считанные секунды до финального свистка красную карточку получил защитник хозяев Кириакос Пападопулос. Таким образом, «Гамбург» продлил до восьми матчей свою безвыигрышную серию в Бундеслиге.
«Ганновер-96» (28 очков) располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Гамбург» (17) — на 17-й строчке.
|Гамбург
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1:1
Первый тайм: 0:1
|Ганновер-96
|Бернд Холлербах
|Андре Брайтенрайтер
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|7
|8
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Саша Штегеманн (Германия)