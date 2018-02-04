«Гамбург» сыграл вничью с «Ганновером» и продлил до 8 матчей серию без побед

В составе гостей в первом тайме отличился Ивер Фоссум. «Гамбург» отыгрался благодаря голу Филипа Костича, который был забит на 86-й минуте. За считанные секунды до финального свистка красную карточку получил защитник хозяев Кириакос Пападопулос. Таким образом, «Гамбург» продлил до восьми матчей свою безвыигрышную серию в Бундеслиге.