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22:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Гамбург» сыграл вничью с «Ганновером» и продлил до 8 матчей серию без побед

В матче 21-го тура чемпионата Германии «Гамбург» принимал на своём поле «Ганновер-96».

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Фолькспартакштадион» и завершилась со счётом 1:1.

В составе гостей в первом тайме отличился Ивер Фоссум. «Гамбург» отыгрался благодаря голу Филипа Костича, который был забит на 86-й минуте. За считанные секунды до финального свистка красную карточку получил защитник хозяев Кириакос Пападопулос. Таким образом, «Гамбург» продлил до восьми матчей свою безвыигрышную серию в Бундеслиге.

«Ганновер-96» (28 очков) располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Гамбург» (17) — на 17-й строчке.

Гамбург 1:1
Первый тайм: 0:1
Ганновер-96
4.02.2018, 20:00 основной раунд: 21-й тур Volksparkstadion
Главные тренеры
Бернд Холлербах Андре Брайтенрайтер
Голы
86′ Филип Костич 17
18 Ивер Фоссум 37′
Составы
Кристиан Матения 1
Рик ван Дронгелен 4
Дуглас Сантос 6
63′ 90+4′ Кирьякос Пападопулос 9
Готоку Сакаи 24
Соуза Силва Уоллас 12
Филип Костич 17
Бобби Вуд 7
45′ Деннис Дикмайер 2
Тацуя Ито 43
57′ Арон Хант 14
Фите Арп 40
81′ Альбин Экдаль 20
Сеяд Салихович 23
1 Филипп Чаунер
2 Йосип Элез
4 Юлиан Корб
20 Салиф Сане
22 Маттиас Острцолек 85′
31 Вальдемар Антон
18 Ивер Фоссум
24 Никлас Фюллкруг
11 Феликс Клаус 76′
14 Мартин Харник
27 Пирмин Швеглер 90′
26 Кенан Караман
13 Илас Бебу 84′
6 Марвин Бакалорц
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 7
8 Угловые 3
14 Фолы 18
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Саша Штегеманн (Германия)
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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