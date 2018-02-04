Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Продукты, которых теперь можно не бояться
Что делать с контейнерами от шоколадных яиц: 12 идей
Тест: угадайте город по достопримечательности
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико0
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Беневенто0
Наполи0
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Лион
Футбол. Зарубежный
20:30
Жирона2
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
20:00
Гамбург1
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль2
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан3
Нант2
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург3
Айнтрахт Ф0
Футбол. Зарубежный
17:15
Кристал Пэлас1
Ньюкасл Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн0
Генгам1
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья1
Фиорентина2
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта1
Кьево0
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе1
Милан1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри2
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус7
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона0
Рома1
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе0
Леганес0
Все события
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
«Спартак» близок к возвращению классического ромба на форму
Шалунова заиграли за «Спартак». Как сборная РФ готовилась к ОИ
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
Эксперты сравнили привлекательность правых и левых
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
11Загитова и Медведева уехали на Олимпиаду молча
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
22:22 (мск), источник: Советский спорт

Юрген Клопп: На результат матча с «Тоттенхэмом» повлияли решения лайнсмена

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп — о домашней ничьей с «Тоттенхэмом» (2:2) в 26-м туре чемпионата Англии.

Источник: Reuters

— Ясно, что сегодня встречались две высококлассные команды, каждая из которых отчанно хотела победить. Но на результат в значительной степени повлияли решения лайнсмена. Мы вынуждены принять их таковыми, какие они есть. У нас были фантастические моменты, мы создали много шансов, но в обороне могли бы сыграть получше. Можно ли контролировать игру с «Тотенхэмом» все 90 минут? Я так не думаю, это очень классная команда, — цитирует специалиста BBC Sport.

Отвечая на вопрос, услышал ли он какие-то объяснения от рефери по поводу двух назначенных в ворота мерсисайдцев пенальти, Клопп сказал:

— А вы когда-нибудь слышали? Мне нельзя входить в судейскую, пока не пройдет полчаса с окончания матча. Был очевидный офсайд, я не знаю, что они обсуждали.

Ливерпуль 2:2
Первый тайм: 1:0
Тоттенхэм Хотспур
4.02.2018, 19:30 основной раунд: 26-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Маурисио Покеттино
Голы
3′ Мохамед Салах 11
90+1′ Мохамед Салах 11
12 Виктор Ваньяма 80′
10 Харри Кейн 90+5′
Нереализованные пенальти
10 Х. Кейн 87′
Составы
Лорис Кариус 1
42′ Трент Александр-Арнолд 66
Эндрю Робертсон 26
Виргил ван Дейк 4
Деян Ловрен 6
Эмре Джан 23
Роберту Фирмину 9
Мохамед Салах 11
58′ 78′ Джеймс Милнер 7
Жоэль Матип 32
65′ Джордан Хендерсон 14
Джорджиньо Вайналдум 5
65′ Садио Мане 19
Алекс Окслейд-Чемберлен 21
1 Юго Ллорис
2 Киран Триппьер
33 Бен Дэйвис
5 Ян Фертонген
23 Кристиан Эриксен
20 Деле Алли 69′
10 Харри Кейн
15 Эрик Дайер
6 Давинсон Санчес 71′
11 Эрик Ламела
7 Сон Хын Мин 90′
18 Фернандо Льоренте
19 Мусса Дембеле 79′
12 Виктор Ваньяма
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 6
3 Угловые 7
15 Фолы 9
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
«Мы плачем, через нас просто переступили». На «Движение вверх» подали в суд
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» чуть не убили друг друга. Обзор матча
«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби
«Спартак» близок к возвращению классического ромба на форму
Шалунова заиграли за «Спартак». Как сборная РФ готовилась к ОИ
Новый поворот: допинг настиг сотни лыжников
Вик Уайлд. Последний бой Виктора Ивановича
СМИ: МЮ нашел замену Де Хеа
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри Голливудская актриса рассказала о своей недавней поездке в Россию, перспективах «Секса в большом городе 3» и получении роли Кэрри Брэдшоу благодаря советскому мультфильму
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь