Юрген Клопп: На результат матча с «Тоттенхэмом» повлияли решения лайнсмена

— Ясно, что сегодня встречались две высококлассные команды, каждая из которых отчанно хотела победить. Но на результат в значительной степени повлияли решения лайнсмена. Мы вынуждены принять их таковыми, какие они есть. У нас были фантастические моменты, мы создали много шансов, но в обороне могли бы сыграть получше. Можно ли контролировать игру с «Тотенхэмом» все 90 минут? Я так не думаю, это очень классная команда, — цитирует специалиста BBC Sport.