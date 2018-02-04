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22:20 (мск), источник: Sports.kz

«Играл в еврокубках». Шесть фактов о новичке «Жетысу» Лаше Касрадзе

Sports.kz знакомит Вас с грузинским защитником «Жетысу» Лашой Касрадзе.

1. На протяжении карьеры Касрадзе выступал за грузинские «ВИТ Джорджия», «Сиони» и «Самтредиа» и азербайджанские АЗАЛ и «Кешля» (ранее — «Интер»).

2. В активе 28-летнего центрбека — два матча в квалификации Лиги чемпионов и семь — Лиги Европы. В составе «Кешля» в сезоне-2015/16 он даже добрался до третьего отборочного раунда, где его команда уступила испанскому «Атлетику» (0:2).

3. Касрадзе завоевал два титула: оба — в составе «ВИТ Джорджия». В сезоне-2009/10 он выиграл Кубок Грузии, а через год — Суперкубок.

4. В случае необходимости Лаша способен сыграть не только на своей профильной позиции, но и в амплуа опорного полузащитника.

5. Касрадзе не вызывался в сборную Грузии, хотя надеялся попасть в состав на товарищеский матч с Азербайджаном 2 февраля. «Сборные Азербайджана и Грузии давно не играли между собой. Наконец-то мы встретимся снова. Я очень хочу принять участие в этой встрече, но не знаю, вызовут ли меня в сборную. Буду рад получить приглашение. Мне бы хотелось сыграть против знакомых футболистов», — говорил грузинский защитник. Однако впоследствии эта контрольная игра была отменена.

6. Трансферная стоимость Касрадзе, по данным портала Transfermarkt.de, — всего 150 тысяч евро. По этому показателю Лаша не входит даже в ТОП-10 среди игроков «Жетысу».

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