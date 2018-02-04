«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» чуть не убили друг друга, а Салаха теперь купит «Реал»

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В ОЖИДАНИИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Два претендента на лигочемпионские места, два по меркам Англии топ-клуба встречались в центральной встрече 26-го тура премьер-лиги. Бэкграунд у «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» перед этой игрой просто замечательный: первые в гостях укатали «Хаддерсфилд» (3:0), а вторые разобрали на «Уэмбли» «МЮ» (2:0). Конкуренты по четверке молились на ничью, но никто на нее в этот вечер из двух команд не закладывался. Учитывая потерянные за последние три недели шесть очков, в победе больше нуждались хозяева.

«Тоттенхэму» конечно адски не везет в матчах с конкурентами по «большой шестерке»: за четыре года «шпоры» победили в матчах с грандами лишь однажды. Может, потому и не берет команда чемпионство, хотя прогресс при Маурисио Почеттино очевиден: пятое, третье и второе места соответственно в прошлых сезонах. Первое конечно вряд ли будет. По крайне мере, не в этот раз.

«Ливерпуль» в этом сезоне, как и в прошлом, по привычке не стабилен, но это признак работы Юргена Клоппа. У «Тотетнхэма» получилась идеальная осень в Лиге чемпионов, и клуб явно рассчитывает просочиться как можно дальше. Кстати, впервые в плей-офф этого турнира будут играть пять английских клубов. «Ливерпулю» повезло больше остальных, им предстоит пройти «Порту», а «Тоттенхэм» встретится с «Ювентусом» — завсегдатаем финалов в последние несколько лет. ЛЧ близко. Потерпите совсем немного.

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САЛАХ ПРЕВРАТИЛ «ТОТТЕНХЭМ» В «МЮ»

Египтянин божит в этом сезоне АПЛ как хочет. Салах воспользовался позиционной расхлябанностью «Тоттенхэма» уже на третьей минуте. Мохаммед получил передачу от соперника — Дайера — и без труда вышел один на один с Льорисом, разведя вратаря и мяч по разным углам: одного в ближний, другого — в дальний. И флешбэк из прошлого мидвиковского тура накрыл с головой, когда «шпоры» забивали «МЮ» (2:0) на 11-й секунде. Такая же растерянность, несобранность и открытые от бессилия рты на фоне радующегося оппонента.

Почеттино понимал, что ситуацию отпускать нельзя. «Ливерпуль» привык крошиться под многоминутным давлением (вспомните матчи против «Севильи» и «Ман Сити»), потому лондонцы нагнетали, заставляли ван Дейка и Ловрена сходить с ума, предпочитали пробираться к воротам Кариуса по флангам, минуя тяжелейший центр с Джаном и выздоровевшим Хендерсоном.

По сравнению с матчем против «МЮ», «Тоттенхэм» играл в три центральных защитника. И команда не совсем была готова к данной формации: Санчесу было некомфортно, Дэвису — тоже. Разве что Вертонген выглядел молодцом, но постоянно после обрезов Дайера ты выручать не сможешь. Команда тактически замкнулась, и в перерыве тренеру нужно что-то менять. Может и хотели гости сыграть максимально неудобно для соперника, но выглядели в не совсем подходящей для себя формации из рук вон плохо. А проигрывать было никак нельзя, ведь «Тоттенхэм» — единственный клуб из топ-6, не уступающий в последних пяти матчах чемпионата. Турнирную оригинальность в идеале бы сохранить.

«ЛИВЕРПУЛЬ» ОЧУМЕЛ ОТ СОБСТВЕННОГО ВЕЛИЧИЯ

После перерыва «Ливерпуль» прибавил в тактической строгости. Клопп силами своих футболистов изолировал атакующую группу «Тоттенхэма». Без свободного пространства остались Сон, Кейн, Алли и Эриксен. Это, кстати, позволило «Ливерпулю» влезать в огромные дыры на контратаках, стоило «шпорам» большим числом убежать вперед. Сложно это признавать, но «Ливерпуль» во второй раз тактически переигрывал большого конкурента. Не перебегал, а именно переигрывал. Первым был «Сити» (4:3).

Но «Ливерпуль» не был бы собой, если бы не пожарил у своей штрафной в простых ситуациях.

Это как впасть в эйфорию от собственного превосходства, надев попутно розовые очки. «Шпоры» дважды чуть не забили со стандартов, подходили все ближе и ближе к голу, а до финального свистка оставалось еще полчаса. Времени вагон.

Если не ван Дейк, то кто наведет порядок в обороне мерсисайдцев? На фоне Вирджила Ловрен порой напоминал оборонца из ФНЛ. Что творилось в опорной зоне — вообще лучше умолчать, ошибка на ошибке. Клопп все это видел, потому и выпустил Чемберлена и Вейналдума вместо Мане и Хендерсона соответственно. Освежить центр для надежности и фланг для остроты — своевременное решение немецкого специалиста. Ведь пропустить его парни к тому времени еще не успели.

Ну и Почеттино рискнул, наконец-то сменил формацию на четыре защитника — человек-привоз Санчес ушел, вместо него в атаку встроился Ламела. Ва-банк пошли гости, и правильно. Кто не рискует, тот… ну вы поняли. Хотя в оборону частенько спускался Дайер и все-таки выполнял функции третьего центрального защитника. Но фрагментано.

Фланги «Тоттенхэма» горели синем пламенем. Кейн и Сон взлетали, стелились в надежде замкнуть передачу, продавливали оборону, пыхтели не по-детски. И свежие ноги Ламелы оказались как раз кстати. Мягкие набросы аргентинца в контратаках лишь взвинчивали темп, хотя куда уж быстрее? Клопп не стал рисковать и отзеркалил схему «шпор», убрав за 15 минут до конца флангового Милнера и выставив третьего центрального защитника Матипа. В таком сочетании «Ливерпуль» никогда еще не играл. Опасно.

И сразу же из-за этого оступился. «Ливерпуль» плохо сыграл на выносе, не успел перестроиться и позволил минуту назад вышедшему Ваньяме оказаться первым на подборе. Кениец, за что мы полюбили его еще в «Селтике», мощно пробил с мыска и потрясающе вложил мяч в ближнюю девятку. Кариус, да и любой другой вратарь за всю историю человечества, не спас бы здесь от гола. Фантастический удар слета!

Ну и основательно посыпался «Ливерпуль», как мы уже с вами привыкли видеть в этом и прошлом сезонах. Проникающий пас из центральной зоны, Кейн вывалился один на один, прокинул мяч мимо Кариуса, а вратарь сфолил. Харри сам 11-метровый и реализовал. Только очень плохо. Пробил англичанин сильно и по центру, а голкипер не стал гадать и действовал по ситуации, оставшись на месте. На добивании гости действовали ужасно, исполнив почти хоумран.

Ну и наказал «Ливерпуль», красиво, по-английски!

Салах конечно гений, один из лучших форвардов мира прямо сейчас.

Египтянин влез в штрафную справа, просочился мимо массивных защитников и тычком оформил дубль над Льорисом. Клопп не сдержался и полетел вдоль бровки. Скорее всего, летом мерсисайдцы продадут еще одного футболиста миллионов за 150. Ну вы поняли, кого.

И вдруг на последней компенсированной минуте, откуда ни возьмись, появился еще один пенальти в ворота «Тоттенхэма». Боже, да где же там Джонатан Мосс нашел нарушение в штрафной площади? Упал свеженький Ламела, и вроде бы не было нарушения, но тут же лайнсмен подсказал главному о нелегитимном контакте Эрика с ван Дейком. Кейн подошел к точке второй раз. Теперь он только сравнял счет, а не вывел свою команду вперед. Сотым голом в АПЛ, под ироничную физиономию Клоппа. Большие вопросы к судье в этом эпизоде. Есть ощущение, что слепой с собакой-поводырем разобрался бы в ситуации наиболее профессионально.

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