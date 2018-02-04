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22:13 (мск), источник: Советский спорт

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» чуть не убили друг друга, а Салаха теперь купит «Реал»

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в центральном матче 26-го тура АПЛ сыграли вничью (2:2). О еще одном потрясающем по накалу и скоростям матче в чемпионате Англии — в репортаже «Советского спорта».

Источник: Reuters

В ОЖИДАНИИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Два претендента на лигочемпионские места, два по меркам Англии топ-клуба встречались в центральной встрече 26-го тура премьер-лиги. Бэкграунд у «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» перед этой игрой просто замечательный: первые в гостях укатали «Хаддерсфилд» (3:0), а вторые разобрали на «Уэмбли» «МЮ» (2:0). Конкуренты по четверке молились на ничью, но никто на нее в этот вечер из двух команд не закладывался. Учитывая потерянные за последние три недели шесть очков, в победе больше нуждались хозяева.

«Тоттенхэму» конечно адски не везет в матчах с конкурентами по «большой шестерке»: за четыре года «шпоры» победили в матчах с грандами лишь однажды. Может, потому и не берет команда чемпионство, хотя прогресс при Маурисио Почеттино очевиден: пятое, третье и второе места соответственно в прошлых сезонах. Первое конечно вряд ли будет. По крайне мере, не в этот раз.

«Ливерпуль» в этом сезоне, как и в прошлом, по привычке не стабилен, но это признак работы Юргена Клоппа. У «Тотетнхэма» получилась идеальная осень в Лиге чемпионов, и клуб явно рассчитывает просочиться как можно дальше. Кстати, впервые в плей-офф этого турнира будут играть пять английских клубов. «Ливерпулю» повезло больше остальных, им предстоит пройти «Порту», а «Тоттенхэм» встретится с «Ювентусом» — завсегдатаем финалов в последние несколько лет. ЛЧ близко. Потерпите совсем немного.

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САЛАХ ПРЕВРАТИЛ «ТОТТЕНХЭМ» В «МЮ»

Египтянин божит в этом сезоне АПЛ как хочет. Салах воспользовался позиционной расхлябанностью «Тоттенхэма» уже на третьей минуте. Мохаммед получил передачу от соперника — Дайера — и без труда вышел один на один с Льорисом, разведя вратаря и мяч по разным углам: одного в ближний, другого — в дальний. И флешбэк из прошлого мидвиковского тура накрыл с головой, когда «шпоры» забивали «МЮ» (2:0) на 11-й секунде. Такая же растерянность, несобранность и открытые от бессилия рты на фоне радующегося оппонента.

Почеттино понимал, что ситуацию отпускать нельзя. «Ливерпуль» привык крошиться под многоминутным давлением (вспомните матчи против «Севильи» и «Ман Сити»), потому лондонцы нагнетали, заставляли ван Дейка и Ловрена сходить с ума, предпочитали пробираться к воротам Кариуса по флангам, минуя тяжелейший центр с Джаном и выздоровевшим Хендерсоном.

По сравнению с матчем против «МЮ», «Тоттенхэм» играл в три центральных защитника. И команда не совсем была готова к данной формации: Санчесу было некомфортно, Дэвису — тоже. Разве что Вертонген выглядел молодцом, но постоянно после обрезов Дайера ты выручать не сможешь. Команда тактически замкнулась, и в перерыве тренеру нужно что-то менять. Может и хотели гости сыграть максимально неудобно для соперника, но выглядели в не совсем подходящей для себя формации из рук вон плохо. А проигрывать было никак нельзя, ведь «Тоттенхэм» — единственный клуб из топ-6, не уступающий в последних пяти матчах чемпионата. Турнирную оригинальность в идеале бы сохранить.

«ЛИВЕРПУЛЬ» ОЧУМЕЛ ОТ СОБСТВЕННОГО ВЕЛИЧИЯ

После перерыва «Ливерпуль» прибавил в тактической строгости. Клопп силами своих футболистов изолировал атакующую группу «Тоттенхэма». Без свободного пространства остались Сон, Кейн, Алли и Эриксен. Это, кстати, позволило «Ливерпулю» влезать в огромные дыры на контратаках, стоило «шпорам» большим числом убежать вперед. Сложно это признавать, но «Ливерпуль» во второй раз тактически переигрывал большого конкурента. Не перебегал, а именно переигрывал. Первым был «Сити» (4:3).

Но «Ливерпуль» не был бы собой, если бы не пожарил у своей штрафной в простых ситуациях.

Это как впасть в эйфорию от собственного превосходства, надев попутно розовые очки. «Шпоры» дважды чуть не забили со стандартов, подходили все ближе и ближе к голу, а до финального свистка оставалось еще полчаса. Времени вагон.

Если не ван Дейк, то кто наведет порядок в обороне мерсисайдцев? На фоне Вирджила Ловрен порой напоминал оборонца из ФНЛ. Что творилось в опорной зоне — вообще лучше умолчать, ошибка на ошибке. Клопп все это видел, потому и выпустил Чемберлена и Вейналдума вместо Мане и Хендерсона соответственно. Освежить центр для надежности и фланг для остроты — своевременное решение немецкого специалиста. Ведь пропустить его парни к тому времени еще не успели.

Ну и Почеттино рискнул, наконец-то сменил формацию на четыре защитника — человек-привоз Санчес ушел, вместо него в атаку встроился Ламела. Ва-банк пошли гости, и правильно. Кто не рискует, тот… ну вы поняли. Хотя в оборону частенько спускался Дайер и все-таки выполнял функции третьего центрального защитника. Но фрагментано.

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Фланги «Тоттенхэма» горели синем пламенем. Кейн и Сон взлетали, стелились в надежде замкнуть передачу, продавливали оборону, пыхтели не по-детски. И свежие ноги Ламелы оказались как раз кстати. Мягкие набросы аргентинца в контратаках лишь взвинчивали темп, хотя куда уж быстрее? Клопп не стал рисковать и отзеркалил схему «шпор», убрав за 15 минут до конца флангового Милнера и выставив третьего центрального защитника Матипа. В таком сочетании «Ливерпуль» никогда еще не играл. Опасно.

И сразу же из-за этого оступился. «Ливерпуль» плохо сыграл на выносе, не успел перестроиться и позволил минуту назад вышедшему Ваньяме оказаться первым на подборе. Кениец, за что мы полюбили его еще в «Селтике», мощно пробил с мыска и потрясающе вложил мяч в ближнюю девятку. Кариус, да и любой другой вратарь за всю историю человечества, не спас бы здесь от гола. Фантастический удар слета!

Ну и основательно посыпался «Ливерпуль», как мы уже с вами привыкли видеть в этом и прошлом сезонах. Проникающий пас из центральной зоны, Кейн вывалился один на один, прокинул мяч мимо Кариуса, а вратарь сфолил. Харри сам 11-метровый и реализовал. Только очень плохо. Пробил англичанин сильно и по центру, а голкипер не стал гадать и действовал по ситуации, оставшись на месте. На добивании гости действовали ужасно, исполнив почти хоумран.

Ну и наказал «Ливерпуль», красиво, по-английски!

Салах конечно гений, один из лучших форвардов мира прямо сейчас.

Египтянин влез в штрафную справа, просочился мимо массивных защитников и тычком оформил дубль над Льорисом. Клопп не сдержался и полетел вдоль бровки. Скорее всего, летом мерсисайдцы продадут еще одного футболиста миллионов за 150. Ну вы поняли, кого.

И вдруг на последней компенсированной минуте, откуда ни возьмись, появился еще один пенальти в ворота «Тоттенхэма». Боже, да где же там Джонатан Мосс нашел нарушение в штрафной площади? Упал свеженький Ламела, и вроде бы не было нарушения, но тут же лайнсмен подсказал главному о нелегитимном контакте Эрика с ван Дейком. Кейн подошел к точке второй раз. Теперь он только сравнял счет, а не вывел свою команду вперед. Сотым голом в АПЛ, под ироничную физиономию Клоппа. Большие вопросы к судье в этом эпизоде. Есть ощущение, что слепой с собакой-поводырем разобрался бы в ситуации наиболее профессионально.

***

Конкуренты могут радоваться — ничья, рубка, 2:2, и по сути ничего в турнирной таблице не изменилось. «Ливерпуль» не смог приблизиться вплотную к «МЮ», а «Тоттенхэм» выдавить «Челси» из четверки. По содержанию, игра получилась интересной, сочной, быстрой, с массой ошибок, высокой концентрацией везения и возможностью победить для каждого из ее участников. Но за это мы и любим Англию, верно?

Ливерпуль 2:2
Первый тайм: 1:0
Тоттенхэм Хотспур
4.02.2018, 19:30 основной раунд: 26-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Маурисио Покеттино
Голы
3′ Мохамед Салах 11
90+1′ Мохамед Салах 11
12 Виктор Ваньяма 80′
10 Харри Кейн 90+5′
Нереализованные пенальти
10 Х. Кейн 87′
Составы
Лорис Кариус 1
42′ Трент Александр-Арнолд 66
Эндрю Робертсон 26
Виргил ван Дейк 4
Деян Ловрен 6
Эмре Джан 23
Роберту Фирмину 9
Мохамед Салах 11
58′ 78′ Джеймс Милнер 7
Жоэль Матип 32
65′ Джордан Хендерсон 14
Джорджиньо Вайналдум 5
65′ Садио Мане 19
Алекс Окслейд-Чемберлен 21
1 Юго Ллорис
2 Киран Триппьер
33 Бен Дэйвис
5 Ян Фертонген
23 Кристиан Эриксен
20 Деле Алли 69′
10 Харри Кейн
15 Эрик Дайер
6 Давинсон Санчес 71′
11 Эрик Ламела
7 Сон Хын Мин 90′
18 Фернандо Льоренте
19 Мусса Дембеле 79′
12 Виктор Ваньяма
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 6
3 Угловые 7
15 Фолы 9
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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