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22:01 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 4 февраля. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

Дубль в составе хозяев оформил Мохаммед Салах (3-я, 92-я минута), эти голы стали для египетского футболиста 20-м и 21-м, забитыми за «Ливерпуль» в АПЛ в этом сезоне. Игрок установил клубный рекорд — чтобы забить 21 мяч, ему потребовалось 25 игр, меньше, чем любому другому футболисту команды. За «Тоттенхэм» голы забили Виктор Ваньяма (80) и Харри Кейн (95, пенальти). При этом Кейн не забил еще один пенальти — на 87-й минуте.

«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 51 очко. «Тоттенхэм» располагается на пятом месте с 49 очками.

В следующем матче «Тоттенхэм» примет «Арсенал» 10 февраля, «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Саутгемптоном» 11 февраля.

В другом матче игрового дня «Кристал Пэлас» дома сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1).

Ливерпуль 2:2
Первый тайм: 1:0
Тоттенхэм Хотспур
4.02.2018, 19:30 основной раунд: 26-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Маурисио Покеттино
Голы
3′ Мохамед Салах 11
90+1′ Мохамед Салах 11
12 Виктор Ваньяма 80′
10 Харри Кейн 90+5′
Нереализованные пенальти
10 Х. Кейн 87′
Составы
Лорис Кариус 1
42′ Трент Александр-Арнолд 66
Эндрю Робертсон 26
Виргил ван Дейк 4
Деян Ловрен 6
Эмре Джан 23
Роберту Фирмину 9
Мохамед Салах 11
58′ 78′ Джеймс Милнер 7
Жоэль Матип 32
65′ Джордан Хендерсон 14
Джорджиньо Вайналдум 5
65′ Садио Мане 19
Алекс Окслейд-Чемберлен 21
1 Юго Ллорис
2 Киран Триппьер
33 Бен Дэйвис
5 Ян Фертонген
23 Кристиан Эриксен
20 Деле Алли 69′
10 Харри Кейн
15 Эрик Дайер
6 Давинсон Санчес 71′
11 Эрик Ламела
7 Сон Хын Мин 90′
18 Фернандо Льоренте
19 Мусса Дембеле 79′
12 Виктор Ваньяма
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 6
3 Угловые 7
15 Фолы 9
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
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Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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