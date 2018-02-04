«Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче чемпионата Англии по футболу

Дубль в составе хозяев оформил Мохаммед Салах (3-я, 92-я минута), эти голы стали для египетского футболиста 20-м и 21-м, забитыми за «Ливерпуль» в АПЛ в этом сезоне. Игрок установил клубный рекорд — чтобы забить 21 мяч, ему потребовалось 25 игр, меньше, чем любому другому футболисту команды. За «Тоттенхэм» голы забили Виктор Ваньяма (80) и Харри Кейн (95, пенальти). При этом Кейн не забил еще один пенальти — на 87-й минуте.