Футболисты «Барселоны» сыграли вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби

Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне на стадионе «Эспаньола», завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед после гола Жерара Морено на 66-й минуте, «Барселону» от поражения спас мяч Жерара Пике (82).

«Барселона» набрала 58 очков и продолжает лидировать в таблице испанской примеры, обгоняя идущий вторым мадридский «Атлетико» на 12 очков. «Сине-гранатовые» по-прежнему не знают поражений в матчах чемпионата в нынешнем сезоне. «Эспаньол» с 25 очками занимает 15-ю строчку в таблице.