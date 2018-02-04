Футболисты «Барселоны» сыграли вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Похудение усиливает голод
Что делать с контейнерами от шоколадных яиц: 12 идей
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико0
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
22:45
Беневенто
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Лион
Футбол. Зарубежный
20:30
Жирона2
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
20:00
Гамбург1
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль2
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан3
Нант2
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург3
Айнтрахт Ф0
Футбол. Зарубежный
17:15
Кристал Пэлас1
Ньюкасл Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн0
Генгам1
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья1
Фиорентина2
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта1
Кьево0
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе1
Милан1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри2
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус7
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона0
Рома1
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе0
Леганес0
Все события
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы»
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей
VW Teramont: россияне скоро смогут его купить
«Спартак» близок к возвращению классического ромба на форму
Шалунова заиграли за «Спартак». Как сборная РФ готовилась к ОИ
Кейт Миддлтон сменила элегантное пальто на спортивную куртку
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
11Загитова и Медведева уехали на Олимпиаду молча
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
20:32 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Барселоны» сыграли вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби

Футболисты «Барселоны» сыграли вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Испании.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне на стадионе «Эспаньола», завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед после гола Жерара Морено на 66-й минуте, «Барселону» от поражения спас мяч Жерара Пике (82).

«Барселона» набрала 58 очков и продолжает лидировать в таблице испанской примеры, обгоняя идущий вторым мадридский «Атлетико» на 12 очков. «Сине-гранатовые» по-прежнему не знают поражений в матчах чемпионата в нынешнем сезоне. «Эспаньол» с 25 очками занимает 15-ю строчку в таблице.

Эспаньол 1:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
4.02.2018, 18:15 основной раунд: 22-й тур RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Главные тренеры
Санчес Флорес Кике Эрнесто Вальверде
Голы
66′ Херард Морено (Ф. Серхио Гарсия) 7
3 Жерар Пике (Л. Месси) 82′
Составы
Родригес Диего Лопес 13
Аарон Кариколь 3
40′ Эдиналду Гомес Налду 5
Сильва Давид Лопес 15
Эстебан Гранеро 23
84′ Херард Морено 7
Мата Виктор Санчес 4
Серхи Дардер 25
70′ 76′ Марк Наварро 2
Родригес Хави Лопес 16
86′ Каррилью Леу Баптистан 11
Карлос Санчес 8
61′ Хосе Мануэль Хурадо 10
79′ де ла Фуэнте Серхио Гарсия 9
1 Марк-Андре тер Штеген
3 Жерар Пике
23 Самюэль Юмтити 52′
14 Филиппе Коутинью
8 Андрес Иньеста
5 Серхио Бускетс 29′
15 Паулинью
9 Луис Суарес
2 Нелсон Семеду 59′
20 Серхи Роберто
19 Люка Динь 75′
18 Жорди Альба 86′
17 Пако Алькасер 59′
10 Лионель Месси
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 2
0 Угловые 7
15 Фолы 12
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Эспаньол
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Здесь вам не Голливуд": как МОК проиграл допинг-войну против России
С фигуристкой Медведевой случилось самое страшное, что могло случиться в спорте
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» чуть не убили друг друга. Обзор матча
«Спартак» близок к возвращению классического ромба на форму
Шалунова заиграли за «Спартак». Как сборная РФ готовилась к ОИ
Новый поворот: допинг настиг сотни лыжников
Вик Уайлд. Последний бой Виктора Ивановича
СМИ: МЮ нашел замену Де Хеа
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри Голливудская актриса рассказала о своей недавней поездке в Россию, перспективах «Секса в большом городе 3» и получении роли Кэрри Брэдшоу благодаря советскому мультфильму
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь