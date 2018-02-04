И лучшие фото из их Instagram
Футболисты «Барселоны» сыграли вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби
Футболисты «Барселоны» сыграли вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Испании.
Футболисты «Барселоны» сыграли вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне на стадионе «Эспаньола», завершилась со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед после гола Жерара Морено на 66-й минуте, «Барселону» от поражения спас мяч Жерара Пике (82).
«Барселона» набрала 58 очков и продолжает лидировать в таблице испанской примеры, обгоняя идущий вторым мадридский «Атлетико» на 12 очков. «Сине-гранатовые»
|Санчес Флорес Кике
|Эрнесто Вальверде
|
|
|
|
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Угловые
|7
|15
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)