Гол российского форварда принёс «Дуйсбургу» победу над «Дармштадтом»

Встреча проходила на стадионе «Штадион ам Бёлленфалльтор» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе гостей с первых минут на поле появился российский нападающий Станислав Ильюченко. Именно его точный удар на 85-й минуте принёс «Дуйсбургу» победу.

27-летний Ильюченко всю свою карьеру выступал за клубы из низших дивизионов чемпионата Германии. В текущем сезоне второй Бундеслиги он забил пять голов и отметился четырьмя результативными передачами в 19 матчах за «Дуйсбург».