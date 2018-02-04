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19:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол российского форварда принёс «Дуйсбургу» победу над «Дармштадтом»

В матче 21-го тура второго дивизиона чемпионата Германии «Дармштадт 98» принимал на своём поле «Дуйсбург».

Встреча проходила на стадионе «Штадион ам Бёлленфалльтор» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе гостей с первых минут на поле появился российский нападающий Станислав Ильюченко. Именно его точный удар на 85-й минуте принёс «Дуйсбургу» победу.

27-летний Ильюченко всю свою карьеру выступал за клубы из низших дивизионов чемпионата Германии. В текущем сезоне второй Бундеслиги он забил пять голов и отметился четырьмя результативными передачами в 19 матчах за «Дуйсбург».

«Дуйсбург» (33 очка) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Германии, «Дармштадт» (22) — на 16-й строчке.

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