«Тобол» проиграл «Анжи» в матче с дракой футболистов прямо на поле
Костанаский футбольный клуб «Тобол» сыграл второй контрольный матч на
Костанаский футбольный клуб «Тобол» сыграл второй контрольный матч на
Соперником «Тобола» выступил махачкалинский «Анжи». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу представителя российской
Также в концовке встречи два футболиста от каждой из команд устроили кулачный бой прямо на поле.
Для «Тобола» это второе поражение на сборах. В первой игре костанайцы уступили пражской «Славии» (0:2).
У «Тобола» запланированы еще две игры: 8 февраля с «Томью» из первой лиги России и 11-го числа с клубом «Тршинец» из третьей лиги Чехии.