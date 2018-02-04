«Тобол» проиграл «Анжи» в матче с дракой футболистов прямо на поле

Также в концовке встречи два футболиста от каждой из команд устроили кулачный бой прямо на поле. Из-за этой стычки матч был прерван на несколько минут, так как участников драки прибежали разнимать одноклубники, в том числе со скамейки запасных. Позже судья показал обоим зачинщикам по красной карточке.