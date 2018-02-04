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19:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» проиграл «Анжи» в матче с дракой футболистов прямо на поле

Костанаский футбольный клуб «Тобол» сыграл второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперником «Тобола» выступил махачкалинский «Анжи». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу представителя российской премьер-лиги. Единственный гол был забит на 75-й минуте.

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Также в концовке встречи два футболиста от каждой из команд устроили кулачный бой прямо на поле. Из-за этой стычки матч был прерван на несколько минут, так как участников драки прибежали разнимать одноклубники, в том числе со скамейки запасных. Позже судья показал обоим зачинщикам по красной карточке.

Для «Тобола» это второе поражение на сборах. В первой игре костанайцы уступили пражской «Славии» (0:2).

У «Тобола» запланированы еще две игры: 8 февраля с «Томью» из первой лиги России и 11-го числа с клубом «Тршинец» из третьей лиги Чехии.

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