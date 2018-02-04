Станимир Стоилов: Команда в данный момент далека от своего максимального уровня

Источник: Reuters

— Мы пропустили легкий гол, что вынудило нас больше играть в атаке, но нам не хватило уверенности, креативности и правильного решения, как в середине поля, так и впереди. Думаю, что динамика моей команды была не на нужном уровне, не хватило концентрации при отбора мяча. Против «Спортинга» нам нужно будет более ответственно сыграть в обороне своих ворот. Команда на данный момент далека от своего максимального уровня. В обороне сегодня дважды допустили ошибки, нужно было сыграть более ответственно. Сегодня желание и амбиции были на нормальном уровне, а в концентрации и организации игры нам предстоит еще добавить.

Читайте также «Астана» уступила шведскому клубу

— Сегодня вы стали замены делать уже в середине второго тайма, означает ли это, что на матч вышел состав, приближенный к матчу против «Спортинга»?