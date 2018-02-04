Станимир Стоилов: Команда в данный момент далека от своего максимального уровня
После матча против шведского «Хеккена» главный тренер «Астаны» Станимир Стоилов в интервью
После матча против шведского «Хеккена» главный тренер «Астаны» Станимир Стоилов в интервью
— Мы пропустили легкий гол, что вынудило нас больше играть в атаке, но нам не хватило уверенности, креативности и правильного решения, как в середине поля, так и впереди. Думаю, что динамика моей команды была не на нужном уровне, не хватило концентрации при отбора мяча. Против «Спортинга» нам нужно будет более ответственно сыграть в обороне своих ворот. Команда на данный момент далека от своего максимального уровня. В обороне сегодня дважды допустили ошибки, нужно было сыграть более ответственно. Сегодня желание и амбиции были на нормальном уровне, а в концентрации и организации игры нам предстоит еще добавить.
— Сегодня вы стали замены делать уже в середине второго тайма, означает ли это, что на матч вышел состав, приближенный к матчу против «Спортинга»?
— Это был один из вариантов. Через день мы дадим другим футболистам сыграть 70−75 минут, а дальше будем смотреть, кто из футболистов станет более оптимальным вариантом для игры со «Спортингом», тот и выйдет. У нас нет много вариантов состава, команду покинул Кабананга, который был одним из основных наших футболистов, брал ответственность на себя в фазе атаки, теперь тем, кто его заменит нужно много работать и брать ответственность на себя. У нас есть проблемы в игре, а чтобы достичь результата со «Спортингом» всем необходимо будет сыграть на 200%, пока у команды это не получается.