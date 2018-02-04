Станимир Стоилов: Команда в данный момент далека от своего максимального уровня

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Продукты, которых теперь можно не бояться
Шедевры русской живописи о зиме и детях
Тест: угадайте город по достопримечательности
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико0
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Беневенто0
Наполи0
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Лион
Футбол. Зарубежный
20:30
Жирона2
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
20:00
Гамбург1
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль2
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан3
Нант2
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург3
Айнтрахт Ф0
Футбол. Зарубежный
17:15
Кристал Пэлас1
Ньюкасл Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн0
Генгам1
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья1
Фиорентина2
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта1
Кьево0
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе1
Милан1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри2
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус7
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона0
Рома1
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе0
Леганес0
Все события
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
«Спартак» близок к возвращению классического ромба на форму
Шалунова заиграли за «Спартак». Как сборная РФ готовилась к ОИ
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
11Загитова и Медведева уехали на Олимпиаду молча
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
19:31 (мск), источник: Prosports.kz

Станимир Стоилов: Команда в данный момент далека от своего максимального уровня

После матча против шведского «Хеккена» главный тренер «Астаны» Станимир Стоилов в интервью пресс-службе клуба прокомментировал итог встречи, передает Prosports.kz.

Источник: Reuters

— Мы пропустили легкий гол, что вынудило нас больше играть в атаке, но нам не хватило уверенности, креативности и правильного решения, как в середине поля, так и впереди. Думаю, что динамика моей команды была не на нужном уровне, не хватило концентрации при отбора мяча. Против «Спортинга» нам нужно будет более ответственно сыграть в обороне своих ворот. Команда на данный момент далека от своего максимального уровня. В обороне сегодня дважды допустили ошибки, нужно было сыграть более ответственно. Сегодня желание и амбиции были на нормальном уровне, а в концентрации и организации игры нам предстоит еще добавить.

Читайте также
«Астана» уступила шведскому клубу

— Сегодня вы стали замены делать уже в середине второго тайма, означает ли это, что на матч вышел состав, приближенный к матчу против «Спортинга»?

— Это был один из вариантов. Через день мы дадим другим футболистам сыграть 70−75 минут, а дальше будем смотреть, кто из футболистов станет более оптимальным вариантом для игры со «Спортингом», тот и выйдет. У нас нет много вариантов состава, команду покинул Кабананга, который был одним из основных наших футболистов, брал ответственность на себя в фазе атаки, теперь тем, кто его заменит нужно много работать и брать ответственность на себя. У нас есть проблемы в игре, а чтобы достичь результата со «Спортингом» всем необходимо будет сыграть на 200%, пока у команды это не получается.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
«Возглавить сборную Казахстана? Почему бы и нет!»
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» чуть не убили друг друга. Обзор матча
«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби
«Спартак» близок к возвращению классического ромба на форму
Шалунова заиграли за «Спартак». Как сборная РФ готовилась к ОИ
Новый поворот: допинг настиг сотни лыжников
Вик Уайлд. Последний бой Виктора Ивановича
СМИ: МЮ нашел замену Де Хеа
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри Голливудская актриса рассказала о своей недавней поездке в Россию, перспективах «Секса в большом городе 3» и получении роли Кэрри Брэдшоу благодаря советскому мультфильму
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь