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01:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Порту» нанёс поражение «Браге» и вышел на первое место в чемпионате Португалии

На поле стадиона «Драгау» состоялась встреча «Порту» и «Браги» в рамках 21-го тура Примейры.

Источник: РИА "Новости"

Хозяева вышли победителями из этого противостояния, результат игры — 3:1.

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Сержиу Оливейра вывел «Порту» вперёд на 13-й минуте, на 31-й минуте Раул сравнял вперёд. Ещё до перерыва хозяева забили второй гол, отличился Диего Рейес. В середине второго тайма Венсан Абубакар установил окончательный результат. Отметим, три результативные передачи на свой счёт записал Алекс Теллес.

Благодаря этому успеху «Порту» вышел на первое место турнирной таблицы с 52 очками, «Брага» по-прежнему четвёртая (43 очка).

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