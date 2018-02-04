«Порту» нанёс поражение «Браге» и вышел на первое место в чемпионате Португалии

Сержиу Оливейра вывел «Порту» вперёд на 13-й минуте, на 31-й минуте Раул сравнял вперёд. Ещё до перерыва хозяева забили второй гол, отличился Диего Рейес. В середине второго тайма Венсан Абубакар установил окончательный результат. Отметим, три результативные передачи на свой счёт записал Алекс Теллес.



Благодаря этому успеху «Порту» вышел на первое место турнирной таблицы с 52 очками, «Брага» по-прежнему четвёртая (43 очка).