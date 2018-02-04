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«Порту» нанёс поражение «Браге» и вышел на первое место в чемпионате Португалии
На поле стадиона «Драгау» состоялась встреча «Порту» и «Браги» в рамках 21-го тура Примейры.
На поле стадиона «Драгау» состоялась встреча «Порту» и «Браги» в рамках 21-го тура Примейры.
Хозяева вышли победителями из этого противостояния, результат игры — 3:1.
Сержиу Оливейра вывел «Порту» вперёд на 13-й минуте, на 31-й минуте Раул сравнял вперёд. Ещё до перерыва хозяева забили второй гол, отличился Диего Рейес. В середине второго тайма Венсан Абубакар установил окончательный результат. Отметим, три результативные передачи на свой счёт записал Алекс Теллес.
Благодаря этому успеху «Порту» вышел на первое место турнирной таблицы с 52 очками, «Брага»