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00:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» в концовке упустил победу над «Леванте»

«Реал» сыграл вничью с «Леванте» в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Источник: AP 2018

Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 2:2.

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На 11-й минуте Тони Кроос с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Серхио Рамос головой пробил в угол ворот, Карим Бензема тянулся к мячу, но до него не добрался, однако ему удалось смутить голкипера хозяев, который толком так и не выпрыгнул. В конце первого тайма «Леванте» отыгрался — в результате контратаки Хосе Моралес вышел на рандеву с Кейлором Навасом, голкипер «Реала» спас свою команду, но на добивании сыграл Эммануэл Боатенг.

На 81-й минуте Даниэль Карвахаль выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Серхио Постиго невольно оставил мяч Бензема, который отпасовал в центр на Иско, а тот пробил по воротам и в итоге не без доли везения мяч оказался в сетке. На 89-й минуте хозяевам опять удалось сравнять счёт — последовала передача в штрафную площадь «Реала», Джампаоло Паццини в падении в касание пробил в дальний угол ворот, Навас коснулся мяча, но спасти свою команду не смог.

«Реал» набрал 39 очков и занимает четвёртое место в таблице Примеры. «Леванте» (20) — 17-й.

Леванте 2:2
Первый тайм: 1:1
Реал
3.02.2018, 22:45 основной раунд: 22-й тур Ciutat de Valencia
Главные тренеры
Хуан Муньис Зинедин Зидан
Голы
42′ Эммануэл Боатенг 21
89′ Джампаоло Паццини (Давид Ремесейро Хасон) 17
4 Серхио Рамос (Т. Кроос) 11′
22 Франсиско Роман Иско (К. Бензема) 81′
Составы
Паредес Ойер Оласабаль 13
88′ Хорхе Андухар Коке 12
Антонио Луна 22
Серхио Постиго 15
Саша Лукич 20
13′ Шейк Дукуре 5
Суарес Пьер Робер 4
Хосе Луис Моралес 11
68′ Джефферсон Лерма 8
Марти Сальвадор Рохер 9
60′ Эммануэл Боатенг 21
Давид Ремесейро Хасон 23
26′ 77′ Альварес Иви Лопес 14
Джампаоло Паццини 17
1 Кейлор Навас
2 Даниэль Карвахаль
12 Марселу
4 Серхио Рамос 21′
5 Рафаэль Варан 90+1′
10 Лука Модрич
14 Каземиру
9 Карим Бензема
8 Тони Кроос 90′
17 Лукас Васкес
11 Гарет Бэйл 66′
22 Франсиско Роман Иско
7 Криштиану Роналду 82′
20 Марко Асенсио 84′
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 23
4 Удары в створ 9
4 Угловые 6
14 Фолы 7
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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