«Реал» в концовке упустил победу над «Леванте»

Источник: AP 2018

Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 2:2.

На 11-й минуте Тони Кроос с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Серхио Рамос головой пробил в угол ворот, Карим Бензема тянулся к мячу, но до него не добрался, однако ему удалось смутить голкипера хозяев, который толком так и не выпрыгнул. В конце первого тайма «Леванте» отыгрался — в результате контратаки Хосе Моралес вышел на рандеву с Кейлором Навасом, голкипер «Реала» спас свою команду, но на добивании сыграл Эммануэл Боатенг.

На 81-й минуте Даниэль Карвахаль выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Серхио Постиго невольно оставил мяч Бензема, который отпасовал в центр на Иско, а тот пробил по воротам и в итоге не без доли везения мяч оказался в сетке. На 89-й минуте хозяевам опять удалось сравнять счёт — последовала передача в штрафную площадь «Реала», Джампаоло Паццини в падении в касание пробил в дальний угол ворот, Навас коснулся мяча, но спасти свою команду не смог.