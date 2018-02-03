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00:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» и «Кротоне» поделили очки

«Интер» на домашнем стадионе «Сан-Сиро» разошёлся миром с «Кротоне» в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Источник: Reuters

Встреча закончился со счётом 1:1. Это пятый ничейный результат подряд для нерадзурри.

Миланцы поразили ворота соперника на 23-й минуте. Нападающий Эдер после подачи с углового головой положил мяч прямо в девятку. Гостям удалось отыграться во втором тайме. Автором гола на 60-й минуте стал Андреа Барберис, который завершил комбинацию точным ударом в нижний угол ворот.

«Интер» (45 очков) расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы Серии A, «Кротоне» (20) — на 17-й.

Интер 1:1
Первый тайм: 1:0
Кротоне
3.02.2018, 22:45 основной раунд: 23-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Вальтер Дзенга
Голы
23′ Эдер (М. Брозович) 23
10 Андреа Барберис 60′
Составы
Самир Ханданович 1
Миранда 25
Данило Д`Амброзио 33
Милан Шкриньяр 37
Матиас Весино 11
Борха Валеро 20
60′ Эдер 23
Иван Перишич 44
74′ Далберт 29
Жоау Канселу 7
77′ Марсело Брозович 77
Янн Карамо 17
64′ Антонио Кандрева 87
Рафинья 8
1 Алекс Кордац
7 Федерико Чеккерини
23 Марко Капуано
10 Андреа Барберис
38 Роландо Мандрагора 29′
92 Ахмад Бенали 80′
9 Андреа Налини
11 Федерико Риччи 89′
87 Бруно Мартелла 58′
20 Даниэль Павлович
37 Давиде Фараони 85′
34 Стефан Симич
29 Марчелло Тротта 77′
5 Адриан Стоян
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 2
7 Угловые 4
14 Фолы 8
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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