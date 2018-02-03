«Интер» и «Кротоне» поделили очки

Встреча закончился со счётом 1:1. Это пятый ничейный результат подряд для нерадзурри.

Миланцы поразили ворота соперника на 23-й минуте. Нападающий Эдер после подачи с углового головой положил мяч прямо в девятку. Гостям удалось отыграться во втором тайме. Автором гола на 60-й минуте стал Андреа Барберис, который завершил комбинацию точным ударом в нижний угол ворот.