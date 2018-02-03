И лучшие фото из их Instagram
«Интер» и «Кротоне» поделили очки
«Интер» на домашнем стадионе «Сан-Сиро» разошёлся миром с «Кротоне» в матче 23-го тура чемпионата Италии.
«Интер» на домашнем стадионе «Сан-Сиро» разошёлся миром с «Кротоне» в матче 23-го тура чемпионата Италии.
Встреча закончился со счётом 1:1. Это пятый ничейный результат подряд для нерадзурри.
Миланцы поразили ворота соперника на 23-й минуте. Нападающий Эдер после подачи с углового головой положил мяч прямо в девятку. Гостям удалось отыграться во втором тайме. Автором гола на 60-й минуте стал Андреа Барберис, который завершил комбинацию точным ударом в нижний угол ворот.
«Интер» (45 очков) расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы Серии A, «Кротоне» (20) — на 17-й.
|Лучано Спаллетти
|Вальтер Дзенга
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Даниэле Орсато (Италия)