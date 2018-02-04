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00:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» поспорит с мадридским «Реалом» за Икарди

«Манчестер Юнайтед» готов побороться с мадридским «Реалом» за форварда «Интера» Мауро Икарди, сообщает Olé.

Источник: AP 2018

Манкунианцы хотят заполучить капитана нерадзурри в летнее трансферное окно.

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«Сливочные» также проявляют интерес к нападающему, поскольку считают его заменой французскому форварду Кариму Бензема.

В контракте Икарди прописаны отступные, которые, по некоторым данным, составляют € 110 млн.

В текущем сезоне футболист провел в Серии А 22 матча, отметившись 18 забитыми мячами и одной результативной передачей.

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