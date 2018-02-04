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«Манчестер Юнайтед» поспорит с мадридским «Реалом» за Икарди
«Манчестер Юнайтед» готов побороться с мадридским «Реалом» за форварда «Интера» Мауро Икарди, сообщает Olé.
«Манчестер Юнайтед» готов побороться с мадридским «Реалом» за форварда «Интера» Мауро Икарди, сообщает Olé.
Манкунианцы хотят заполучить капитана нерадзурри в летнее трансферное окно.
«Сливочные» также проявляют интерес к нападающему, поскольку считают его заменой французскому форварду Кариму Бензема.
В контракте Икарди прописаны отступные, которые, по некоторым данным, составляют € 110 млн.
В текущем сезоне футболист провел в Серии А 22 матча, отметившись 18 забитыми мячами и одной результативной передачей.