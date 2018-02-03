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Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Ницца» проиграла «Тулузе» в матче Лиги 1
«Ницца», соперник московского «Локомотива» в 1/16 финала Лиги Европы, проиграла «Тулузе» в матче 24-го тура чемпионата Франции.
«Ницца», соперник московского «Локомотива» в 1/16 финала Лиги Европы, проиграла «Тулузе» в матче 24-го тура чемпионата Франции.
Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол в середине второго тайма матча забил нападающий
В других матчах тура «Сент-Этьен» одержал победу над «Амьеном» (2:0), «Монпелье» обыграл «Анже» (2:1), а «Страсбург» проиграл «Бордо» (0:2).