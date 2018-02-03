Сергей Гуренко: Удовлетворен первым тренировочным сбором. Было бы странно, если бы мы сейчас бежали, и у нас все получалось

Источник: AP 2018

Сбор выдался тяжелым, очень большие нагрузки. Главное, что мы выполнили всю запланированную программу, обошлись с минимальными потерями. У некоторых ребят вылазят старые болячки, но это нормально. Самое важное, что мы выполнили всю запланированную работу и провели две игры, посмотрели, где находимся. В целом я удовлетворен. Для меня было бы странно, если бы мы сейчас бежали, и у нас все получалось бы, не было бы этих ошибок. Это означало бы, что мы что-то не так делали.

Ряд футболистов сегодня отсутствовало — Сачивко, Сарока, Остроух, Галович. Что с ними, почему не играли?

У Галовича воспалился ахилл, мы его поберегли. Этот матч не имел никакого значения, плюс мы посмотрел молодых ребят. Сачивко восстанавливается после прошлогодней травмы, но уже едет с нами в Турцию и будет начинать работу в общей группе, как и Сарока. Остроух работает индивидуально и приступит к работе на втором сборе в Турции.

Что можете сказать по новичкам? Кто едет в Турцию?

Все, кто сегодня играл. Плюс добавится один футболист с дубля.

Два товарищеских матча. Аудитория болельщиков на трибунах больше, чем у некоторых клубов высшей лиги. Удивлены?