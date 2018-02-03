Сергей Гуренко: Удовлетворен первым тренировочным сбором. Было бы странно, если бы мы сейчас бежали, и у нас все получалось
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко подвел итог первого предсезонного сбора.
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко подвел итог первого предсезонного сбора.
Сбор выдался тяжелым, очень большие нагрузки. Главное, что мы выполнили всю запланированную программу, обошлись с минимальными потерями. У некоторых ребят вылазят старые болячки, но это нормально. Самое важное, что мы выполнили всю запланированную работу и провели две игры, посмотрели, где находимся. В целом я удовлетворен. Для меня было бы странно, если бы мы сейчас бежали, и у нас все получалось бы, не было бы этих ошибок. Это означало бы, что мы
Ряд футболистов сегодня отсутствовало — Сачивко, Сарока, Остроух, Галович. Что с ними, почему не играли?
У Галовича воспалился ахилл, мы его поберегли. Этот матч не имел никакого значения, плюс мы посмотрел молодых ребят. Сачивко восстанавливается после прошлогодней травмы, но уже едет с нами в Турцию и будет начинать работу в общей группе, как и Сарока. Остроух работает индивидуально и приступит к работе на втором сборе в Турции.
Что можете сказать по новичкам? Кто едет в Турцию?
Все, кто сегодня играл. Плюс добавится один футболист с дубля.
Два товарищеских матча. Аудитория болельщиков на трибунах больше, чем у некоторых клубов высшей лиги. Удивлены?
Надеюсь, она будет еще больше, но мы должны это доказать своей игрой, результатом. Я думаю, болельщики будут к нам добавляться, — сказал Гуренко в эфире клубного телевидения.