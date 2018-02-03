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3 февраля, источник: Р-Спорт

«Алавес» победил «Сельту» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Футболисты «Алавеса» на своем поле нанесли поражение «Сельте» в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Источник: Reuters

Субботняя игра, пошедшая в Витории, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Алавеса». Голы в составе победителей забили Альфонсо Педраса (4-я минута) и Мунир Эль-Хаддади (18). У «Сельты» отличился Яго Аспас (90).

Следующий матч «Алавес» проведет 10 февраля на выезде против «Вильярреала», «Сельта» днем позже примет «Эспаньол».

Алавес 2:1
Первый тайм: 2:0
Сельта
3.02.2018, 20:30 основной раунд: 22-й тур Mendizorroza
Главные тренеры
Абелардо Хуан Карлос Унсуэ
Голы
4′ Альфонсо Педраса (М. Эль-Хаддади) 17
18′ Мунир Эль-Хаддади (П. Ибаи Гомес) 24
10 Яго Аспас (Д. Васс) 90+1′
Составы
Фернандо Флорес Пачеко 1
77′ Руано Дельгадо Алексис 4
Виктор Сиснерос Лагуардия 5
Родригу Эли 12
89′ Мартин Агиррегабирия 32
Исла Томас Пина 18
Мануэль Гарсия 19
Альфонсо Педраса 17
48′ 74′ Рубен Собрино 7
Боян Кркич 15
88′ Перес Ибаи Гомес 11
Эрнан Перес 21
81′ Мунир Эль-Хаддади 24
Даниель Торрес 16
13 Вейга Рубен Бланко
19 Хонатан Хонни Кастро
20 Серхио Гомес
24 Факундо Ронкалья
14 Станислав Лоботка
18 Даниэль Васс
7 Макси Гомес
10 Яго Аспас
15 Роберт Мазань 58′
11 Пионе Систо
6 Неманья Радойя 74′ 21′
21 Эмре Мор
26 Брайс Мендес 58′
16 Руис Хосабед Санчес 87′
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 4
2 Угловые 1
13 Фолы 11
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
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Красная карточка
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