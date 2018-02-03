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«Алавес» победил «Сельту» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Футболисты «Алавеса» на своем поле нанесли поражение «Сельте» в матче 22-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Футболисты «Алавеса» на своем поле нанесли поражение «Сельте» в матче 22-го тура чемпионата Испании.
Субботняя игра, пошедшая в Витории, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Алавеса». Голы в составе победителей забили Альфонсо Педраса (4-я минута) и Мунир
Следующий матч «Алавес» проведет 10 февраля на выезде против «Вильярреала», «Сельта» днем позже примет «Эспаньол».
|Абелардо
|Хуан Карлос Унсуэ
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)