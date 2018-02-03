Генрих VII Великий. «Арсенал» разбил «Эвертон» благодаря трем пасам Мхитаряна
В дебютном матче за лондонский клуб гол забил самый дорогой футболист в истории команды
В дебютном матче за лондонский клуб гол забил самый дорогой футболист в истории команды
Вроде активно начать гостевой матч с «Арсеналом» хотели футболисты «Эвертона». Они очень пытались это сделать: неслись вперед, прессинговали при потере мяча… Но это продолжалось
Не могли «канониры не реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение от «Суонси» со счетом 1:3 в предыдущей встрече. Острее остальных необходимость очистить совесть наверняка ощущал Генрих Мхитарян, смазавший свой дебют в предыдущем матче. Начал делать это седьмой номер «Арсенала» уже на шестой минуте встречи. Поле паса в касание от Обамеянга Генрих прострелил в штрафную и на линии вратарской нашел ногу Аарона Рэмси, который не оставил ни одного шанса голкиперу соперника — 1:0!
«Ириски»
Продолжения банкета ждать долго не пришлось. Прошло всего пять минут до того, как Айуоби своим пасом нашел Аарона Рэмси всего в
На 37-й минуте матча Мхитарян красивым разрезающим пасом нашел в штрафной выскочившего
Всего через пару минут мог забить Монреаль. После навеса с углового он красиво бил в верхний угол головой, но мяч попал в перекладину. До перерыва счет больше не менялся.
Во втором тайме «Арсенал» успокоился — играл по результату. Не прошло и семи минут, как гости могли отыграть один мяч. Мхитарян ошибся в передаче, подарив сопернику молниеносную контратаку. Уолкотт прострелил на бывшего игрока «Локомотива» Умара Ньяса, но тот срезал мяч в штангу. Попутно нападающий врезался в Чеха, который после помощи врачей все же продолжил игру.
Через десять минут Уолкотта заменили — он покидал поле под аплодисменты публики, которая совсем недавно была его родной. А еще через пару минут, так уж получилось, «Эвертон» размочил счет — после навеса с фланга Льюин выиграл верховую борьбу у даже не выпрыгнувшего Колашинаца, вышедшего на замену в перерыве — 4:1 на 64-й минуте встречи!
А еще через пять минут Петр Чех вынужден был покинуть поле — вратарь не смог продолжить встречу — почувствовал последствия удара Ньяса.
Гол и потеря основного вратаря встряхнули «Арсенал». «Канониры» рванулись вперед и восстановили разрыв в четыре мяча уже на 74-й минуте. На фланге ошибся защитник гостей, в подкате оставивший мяч в поле. Его подхватил Генрих Мхитарян, вовремя увидевший поднятую в штрафной руку Рэмси — прострел и гол —
Больше счет не менялся. «Ириски» так и остались на десятом месте, а «Арсенал» на время сократил отрыв «Тоттенхэма», которому еще предстоит провести матч 26-го тура.
Степан Чаушьян
|Арсен Венгер
|Сэм Эллардайс
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Нил Суорбрик (Англия)