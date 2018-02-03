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3 февраля, источник: Советский спорт

Генрих VII Великий. «Арсенал» разбил «Эвертон» благодаря трем пасам Мхитаряна

В дебютном матче за лондонский клуб гол забил самый дорогой футболист в истории команды Пьер-Эмерик Обамеянг.

Источник: Советский спорт

Вроде активно начать гостевой матч с «Арсеналом» хотели футболисты «Эвертона». Они очень пытались это сделать: неслись вперед, прессинговали при потере мяча… Но это продолжалось каких-то пять минут. Все остальное время на поле царила другая команда.

Не могли «канониры не реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение от «Суонси» со счетом 1:3 в предыдущей встрече. Острее остальных необходимость очистить совесть наверняка ощущал Генрих Мхитарян, смазавший свой дебют в предыдущем матче. Начал делать это седьмой номер «Арсенала» уже на шестой минуте встречи. Поле паса в касание от Обамеянга Генрих прострелил в штрафную и на линии вратарской нашел ногу Аарона Рэмси, который не оставил ни одного шанса голкиперу соперника — 1:0!

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«Ириски» как-то сникли, а подопечные Венгера продолжили наращивать обороты. Не прошло десяти минут, а счет на табло удвоился. После навеса с угла поля Мустафи выиграл верховую борьбу, скинул мяч на дальнюю штангу, где его только и ждали Косельни с Обамеянгом. Француз не успел сориентироваться и подарить этот дебютный гол Пьеру-Эмерику. Он первым нырнул во вратарскую, практически в упор вколотив мяч в сетку ворот — 2:0!

Продолжения банкета ждать долго не пришлось. Прошло всего пять минут до того, как Айуоби своим пасом нашел Аарона Рэмси всего в паре-тройке метров от штрафной площади. Удары издалека — не конек валлийца, но на этот раз ему помог рикошет. Мяч изменил направление, найдя спину соперника, и влетел в ворота на 19-й минуте встречи, вновь оставив не у дел беднягу Джордана Пикфорда — три мяча, ни в одном из которых он не виноват — 3:0!

Четвертого гола пришлось ждать дольше — до 37-й минуты. Но за это время «Арсенал» мог забивать еще как минимум дважды — не срослось.

На 37-й минуте матча Мхитарян красивым разрезающим пасом нашел в штрафной выскочившего из-под защитников Обамеянга. Габонец на рандеву с голкипером не оставил последнему шансов — 4:0. Правда, гол был забит из небольшого офсайда, но судьи то ли не заметили положения вне игры, то ли не стали портить дебют самому дорогому футболисту в истории «Арсенала». Это наверняка станет еще одним аргументом в пользу сторонников введения системы VAR, так успешно работающей в Италии.

Всего через пару минут мог забить Монреаль. После навеса с углового он красиво бил в верхний угол головой, но мяч попал в перекладину. До перерыва счет больше не менялся.

Во втором тайме «Арсенал» успокоился — играл по результату. Не прошло и семи минут, как гости могли отыграть один мяч. Мхитарян ошибся в передаче, подарив сопернику молниеносную контратаку. Уолкотт прострелил на бывшего игрока «Локомотива» Умара Ньяса, но тот срезал мяч в штангу. Попутно нападающий врезался в Чеха, который после помощи врачей все же продолжил игру.

Через десять минут Уолкотта заменили — он покидал поле под аплодисменты публики, которая совсем недавно была его родной. А еще через пару минут, так уж получилось, «Эвертон» размочил счет — после навеса с фланга Льюин выиграл верховую борьбу у даже не выпрыгнувшего Колашинаца, вышедшего на замену в перерыве — 4:1 на 64-й минуте встречи!

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А еще через пять минут Петр Чех вынужден был покинуть поле — вратарь не смог продолжить встречу — почувствовал последствия удара Ньяса.

Гол и потеря основного вратаря встряхнули «Арсенал». «Канониры» рванулись вперед и восстановили разрыв в четыре мяча уже на 74-й минуте. На фланге ошибся защитник гостей, в подкате оставивший мяч в поле. Его подхватил Генрих Мхитарян, вовремя увидевший поднятую в штрафной руку Рэмси — прострел и гол — хет-трик для обоих — третий гол валлийца и третья передача армянина — 5:1!

Больше счет не менялся. «Ириски» так и остались на десятом месте, а «Арсенал» на время сократил отрыв «Тоттенхэма», которому еще предстоит провести матч 26-го тура.

Степан Чаушьян

Арсенал 5:1
Первый тайм: 4:0
Эвертон
3.02.2018, 20:30 основной раунд: 26-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Сэм Эллардайс
Голы
6′ Аарон Рэмси (Г. Мхитарян) 8
14′ Лоран Косьельни (Ш. Мустафи) 6
19′ Аарон Рэмси (А. Ивоби) 8
37′ Пьер-Эмерик Обамеянг (Г. Мхитарян) 14
74′ Аарон Рэмси (Г. Мхитарян) 8
29 Доминик Калверт-Льюин (К. Мартина) 64′
Составы
Эктор Бельерин 24
24′ Лоран Косьельни 6
50′ Шкодран Мустафи 20
Гранит Джака 29
Генрих Мхитарян 7
Месут Езил 11
Алекс Ивоби 17
Пьер-Эмерик Обамеянг 14
70′ Петр Чех 33
Давид Оспина 13
45′ Начо Монреаль 18
Сеад Колашинац 31
75′ Аарон Рэмси 8
Джек Уилшир 10
1 Джордан Пикфорд
5 Эшли Уильямс
13 Эльяким Мангала
43 Джонджо Кенни
15 Кюко Мартина
2 Морган Шнейдерлен
17 Идрисса Гуйе
7 Янник Боласье
4 Майкл Кин 45′
26 Том Дэйвис
11 Тео Уолкотт 61′
29 Доминик Калверт-Льюин
19 Умар Ньясс 78′
14 Тосун Дженк
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 2
4 Угловые 6
8 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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