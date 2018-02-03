Генрих VII Великий. «Арсенал» разбил «Эвертон» благодаря трем пасам Мхитаряна

Источник: Советский спорт

Вроде активно начать гостевой матч с «Арсеналом» хотели футболисты «Эвертона». Они очень пытались это сделать: неслись вперед, прессинговали при потере мяча… Но это продолжалось каких-то пять минут. Все остальное время на поле царила другая команда.

Не могли «канониры не реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение от «Суонси» со счетом 1:3 в предыдущей встрече. Острее остальных необходимость очистить совесть наверняка ощущал Генрих Мхитарян, смазавший свой дебют в предыдущем матче. Начал делать это седьмой номер «Арсенала» уже на шестой минуте встречи. Поле паса в касание от Обамеянга Генрих прострелил в штрафную и на линии вратарской нашел ногу Аарона Рэмси, который не оставил ни одного шанса голкиперу соперника — 1:0!

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«Ириски» как-то сникли, а подопечные Венгера продолжили наращивать обороты. Не прошло десяти минут, а счет на табло удвоился. После навеса с угла поля Мустафи выиграл верховую борьбу, скинул мяч на дальнюю штангу, где его только и ждали Косельни с Обамеянгом. Француз не успел сориентироваться и подарить этот дебютный гол Пьеру-Эмерику. Он первым нырнул во вратарскую, практически в упор вколотив мяч в сетку ворот — 2:0!

Продолжения банкета ждать долго не пришлось. Прошло всего пять минут до того, как Айуоби своим пасом нашел Аарона Рэмси всего в паре-тройке метров от штрафной площади. Удары издалека — не конек валлийца, но на этот раз ему помог рикошет. Мяч изменил направление, найдя спину соперника, и влетел в ворота на 19-й минуте встречи, вновь оставив не у дел беднягу Джордана Пикфорда — три мяча, ни в одном из которых он не виноват — 3:0!

Четвертого гола пришлось ждать дольше — до 37-й минуты. Но за это время «Арсенал» мог забивать еще как минимум дважды — не срослось.

На 37-й минуте матча Мхитарян красивым разрезающим пасом нашел в штрафной выскочившего из-под защитников Обамеянга. Габонец на рандеву с голкипером не оставил последнему шансов — 4:0. Правда, гол был забит из небольшого офсайда, но судьи то ли не заметили положения вне игры, то ли не стали портить дебют самому дорогому футболисту в истории «Арсенала». Это наверняка станет еще одним аргументом в пользу сторонников введения системы VAR, так успешно работающей в Италии.

Всего через пару минут мог забить Монреаль. После навеса с углового он красиво бил в верхний угол головой, но мяч попал в перекладину. До перерыва счет больше не менялся.

Во втором тайме «Арсенал» успокоился — играл по результату. Не прошло и семи минут, как гости могли отыграть один мяч. Мхитарян ошибся в передаче, подарив сопернику молниеносную контратаку. Уолкотт прострелил на бывшего игрока «Локомотива» Умара Ньяса, но тот срезал мяч в штангу. Попутно нападающий врезался в Чеха, который после помощи врачей все же продолжил игру.

Через десять минут Уолкотта заменили — он покидал поле под аплодисменты публики, которая совсем недавно была его родной. А еще через пару минут, так уж получилось, «Эвертон» размочил счет — после навеса с фланга Льюин выиграл верховую борьбу у даже не выпрыгнувшего Колашинаца, вышедшего на замену в перерыве — 4:1 на 64-й минуте встречи!

А еще через пять минут Петр Чех вынужден был покинуть поле — вратарь не смог продолжить встречу — почувствовал последствия удара Ньяса.

Гол и потеря основного вратаря встряхнули «Арсенал». «Канониры» рванулись вперед и восстановили разрыв в четыре мяча уже на 74-й минуте. На фланге ошибся защитник гостей, в подкате оставивший мяч в поле. Его подхватил Генрих Мхитарян, вовремя увидевший поднятую в штрафной руку Рэмси — прострел и гол — хет-трик для обоих — третий гол валлийца и третья передача армянина — 5:1!

Больше счет не менялся. «Ириски» так и остались на десятом месте, а «Арсенал» на время сократил отрыв «Тоттенхэма», которому еще предстоит провести матч 26-го тура.