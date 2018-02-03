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«Сампдория» и «Торино» сыграли вничью в 23-м туре чемпионата Италии по футболу
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Футболисты «Сампдории» на своем поле сыграли вничью с «Торино» в матче 23-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Футболисты «Сампдории» на своем поле сыграли вничью с «Торино» в матче 23-го тура чемпионата Италии.
Субботняя игра в Генуе завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч на счету Лукас Торрейра (11-я минута), в составе «Торино» отличился Африйе Аккуа, который на 25-й минуте забил гол, а на 73-й был удален с поля за две желтые карточки.
Следующий матч «Сампдория» проведет 11 февраля дома против «Вероны», «Торино» в этот же день примет «Удинезе».
|Марко Джампаоло
|Вальтер Маццарри
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)