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3 февраля, источник: Р-Спорт

«Сампдория» и «Торино» сыграли вничью в 23-м туре чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Футболисты «Сампдории» на своем поле сыграли вничью с «Торино» в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Источник: Reuters

Субботняя игра в Генуе завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч на счету Лукас Торрейра (11-я минута), в составе «Торино» отличился Африйе Аккуа, который на 25-й минуте забил гол, а на 73-й был удален с поля за две желтые карточки.

Следующий матч «Сампдория» проведет 11 февраля дома против «Вероны», «Торино» в этот же день примет «Удинезе».

Сампдория 1:1
Первый тайм: 1:1
Торино
3.02.2018, 20:00 основной раунд: 23-й тур Luigi Ferraris
Главные тренеры
Марко Джампаоло Вальтер Маццарри
Голы
11′ Лукас Торрейра 34
6 Африйе Акуа (С. Яго Фальке) 25′
Составы
85′ Эмилиано Вивиано 2
Джанмарко Феррари 13
Бартош Берешински 24
Матиас Сильвестре 26
Никола Мурру 29
Кароль Линетти 16
Лукас Торрейра 34
Фабио Квальярелла 27
23′ 79′ Эдгар Баррето 8
Валерио Верре 21
11′ 72′ Гастон Рамирес 90
Джанлука Капрари 9
58′ Дуван Сапата 91
Давид Ковнацки 99
39 Сальваторе Сиригу
3 Кристиан Молинаро
13 Николас Бурдиссо
29 Лоренцо Де Сильвестри
33 Николя Нкулу
6 Африйе Акуа 45+4′ 73′
8 Даниэле Базелли 58′
14 Сильва Яго Фальке
22 Джоэль Оби 37′
15 Кристиан Ансальди
88 Томас Ринкон 76′
5 Мирко Вальдифиори
11 М`Бай Ньянг 72′ 16′
9 Андреа Белотти
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 5
5 Угловые 4
15 Фолы 18
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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