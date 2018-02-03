«Сампдория» и «Торино» сыграли вничью в 23-м туре чемпионата Италии по футболу

Субботняя игра в Генуе завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч на счету Лукас Торрейра (11-я минута), в составе «Торино» отличился Африйе Аккуа, который на 25-й минуте забил гол, а на 73-й был удален с поля за две желтые карточки.