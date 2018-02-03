Насри, Молло и ещё 8 свободных агентов после закрытия трансферного окна

Источник: РИА "Новости"

Йоан Молло

Экс-полузащитник «Крыльев Советов» и «Зенита» менее полугода продержался в Англии после отъезда из Петербурга на правах свободного агента.

Период в «Фулхэме» — зря потраченное время. Молло принял участие лишь в шести матчах Чемпионшипа, а с первых минут выходил всего дважды. Отметился только голевой передачей в игре с «Ноттингем Форрест». Потихоньку тренер передвинул француза с поля на скамейку запасных, а оттуда пересадил на трибуну. Куда теперь податься Молло, поигравшему в ходе сезона уже за два клуба? Пока его согласились просмотреть на 10-дневном сборе в «Ванкувер Уайткэпс» из МЛС.

Габриэл Палетта

На рынке свободных агентов находится с начала февраля и бывший защитник сборной Италии Палетта. Несколько дней назад «Милан» разорвал с ним контракт, позволив натурализованному аргентинцу двигать туда, куда душа пожелает.

В нынешнем сезоне Серии А 31-летний игрок в лучшем случае попадал в заявку как запасной, а единственный матч провёл в Лиге Европы с «Риекой».

Интересно, что летом интерес к Палетте приписывали «Зениту», но к сожалению для «Милана» тогда продать его не удалось. Сегодня на защитника претендуют «Эмполи» и «Бока Хуниорс».

Жереми Тулалан

Центральный полузащитник, поигравший в своё время за сборную Франции, тоже находится в поисках новой команды. В начале года Тулалан разорвал контракт с «Бордо», хотя его вроде бы никто не гнал и зарплату не задерживали. Он был капитаном команды, регулярно появлялся в основе и принял участие в 21 матче Лиги 1. Говорят, 34-летний Тулалан ушёл в знак протеста против увольнения главного тренера Жослена Гурвеннека. При этом с местом продолжения карьеры не определился и не хочет спешить. Отказал уже «Депортиво», возможно, перейдёт в «Анже» или даже «Лорьян».

Андерсон

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии покинул Европу три года назад, а с середины января вообще находится без клуба. Андерсон разорвал контракт с «Интернасьоналом» из Порту-Алегри, которому оказался не нужен. Последний сезон 29-летний бразилец отыграл на правах аренды в «Куритибе». Его статистика печальна: 12 матчей в Серии А и ни одного результативного действия. Но Андерсон не унывает и ещё надеется отыскать финансово крепкий клуб, чтобы содержать своих пятерых детей от разных женщин, с которыми, по его словам, он находится в дружеских отношениях.

Алекс Сонг

Камерунец покинул «Рубин», что позволило казанскому клубу ещё немного разгрузить раздутую платёжную ведомость. Экс-полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» ищет другое место работы. Наделала шуму его фотография в форме лондонских «канониров»: некоторые болельщики подумали, что Арсен Венгер решил вернуть 30-летнего игрока. Это было бы, мягко говоря, странно, хотя в футболе уже ничему не удивляешься. Впрочем, Венгер быстро развеял слухи, сказав, что он просто разрешил Алексу поработать над физической формой на базе клуба. Для сегодняшнего Сонга идеальным вариантом будет Турция, а не «Арсенал».

Хрвое Милич

Левого защитника Милича мы помним по выступлениям за «Ростов». Затем кандидат в сборную Хорватии вернулся в «Хайду» из Сплита, а оттуда неожиданно перебрался в «Фиорентину». Поиграл в Серии А, после чего в июле 2017-го его продали в «Олимпиакос» за 1,5 млн евро. Но в Греции у хорвата не пошло. Уже во второй игре за новую команду его удалили с поля, и больше в чемпионате Хрвое на поле не выходил. Недавно «Олимпиакос» разорвал с ним контракт. В январе слухи связывали 28-летнего Милича с «Локомотивом», вот только трудно понять, зачем он нужен лидеру РФПЛ.

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Маркос Пиззелли

Ещё один знакомый нам игрок по выступлению за «Кубань» и «Краснодар» в российской Премьер-Лиги. Последние два года бразилец из сборной Армении зарабатывал на жизнь в Азии: был в клубах «Аль-Раед» (Саудовская Аравия), «Аль-Фужайра» (ОАЭ) и «Аль-Шабаб» (Саудовская Аравия). Кроме того, заскочил на несколько месяцев в Грецию, где играл за «Ксанти». В конце января 33-летний Пиззелли расторг договор с «Аль-Шабаб» и с того момента открыт для предложений. По-видимому, вернётся в казахский «Актобе», в который как раз уходил из «Краснодара».

Чинеду Обаси

Если вы следите за Бундеслигой, то должны помнить этого нигерийского форварда. Чуть более 10 лет назад им интересовал «Локомотив», однако норвежский «Люн» продал его в Германию за 5 млн евро. Обаси пять сезонов провёл за «Хоффенхайм», а потом ещё три был в «Шальке». Играл за сборную Нигерии. Минувший год начал в Китае, а завершил в клубе АИК из Стокгольма, с которым заключил договор до конца сезона-2017. За девять матчей забил в чемпионате Швеции пять голов. Очень даже неплохо. Значит, у Обаси есть ещё порох, чтобы пострелять, например, в РФПЛ.

Эгидио Аревало Риос

Этому уругвайскому полузащитнику уже 36 лет, поэтому он мог бы задуматься о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Но ведь скоро пройдёт ЧМ-2018, а Риос был игроком основы сборной Уругвая до последних туров отборочного цикла. Где-то необходимо провести с пользой ближайшие полгода и не растерять форму. Несколько дней назад «опорник» разорвал контракт с аргентинским «Расингом», хотя прошёл с командой «предсезонку». Остался без клуба. По информации южноамериканских СМИ, Риосу поступили предложения из Чили, Мексики и Колумбии, но почему бы ему не поиграть до лета в Европе?

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Самир Насри

Лучшие футбольные годы яркого французского полузащитника с яркой фамилией позади. Бывший игрок «Арсенала» и «Манчестер Сити» последние полгода провёл в «Антальяспоре», который выкупил Насри у «горожан» за 3,5 млн евро. В турецком клубе, очевидно, пожалели о сделке. Во-первых, француз не совсем оправдал надежды на футбольном поле: сыграл всего в восьми матчах и забил два гола. Кроме того, 30-летнему Насри вообще грозит четырёхлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. Его сейчас сватают в Мексику, Англию и Италию, но связываться с ним сегодня — это риск.