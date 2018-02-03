Насри, Молло и ещё 8 свободных агентов после закрытия трансферного окна
Возможно,
Возможно,
Йоан Молло
Период в «Фулхэме» — зря потраченное время. Молло принял участие лишь в шести матчах Чемпионшипа, а с первых минут выходил всего дважды. Отметился только голевой передачей в игре с «Ноттингем Форрест». Потихоньку тренер передвинул француза с поля на скамейку запасных, а оттуда пересадил на трибуну. Куда теперь податься Молло, поигравшему в ходе сезона уже за два клуба? Пока его согласились просмотреть на 10-дневном сборе в «Ванкувер Уайткэпс» из МЛС.
Габриэл Палетта
На рынке свободных агентов находится с начала февраля и бывший защитник сборной Италии Палетта. Несколько дней назад «Милан» разорвал с ним контракт, позволив натурализованному аргентинцу двигать туда, куда душа пожелает.
Интересно, что летом интерес к Палетте приписывали «Зениту», но к сожалению для «Милана» тогда продать его не удалось. Сегодня на защитника претендуют «Эмполи» и «Бока Хуниорс».
Жереми Тулалан
Центральный полузащитник, поигравший в своё время за сборную Франции, тоже находится в поисках новой команды. В начале года Тулалан разорвал контракт с «Бордо», хотя его вроде бы никто не гнал и зарплату не задерживали. Он был капитаном команды, регулярно появлялся в основе и принял участие в 21 матче Лиги 1. Говорят, 34-летний Тулалан ушёл в знак протеста против увольнения главного тренера Жослена Гурвеннека. При этом с местом продолжения карьеры не определился и не хочет спешить. Отказал уже «Депортиво», возможно, перейдёт в «Анже» или даже «Лорьян».
Андерсон
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии покинул Европу три года назад, а с середины января вообще находится без клуба. Андерсон разорвал контракт с «Интернасьоналом» из
Алекс Сонг
Камерунец покинул «Рубин», что позволило казанскому клубу ещё немного разгрузить раздутую платёжную ведомость.
Хрвое Милич
Левого защитника Милича мы помним по выступлениям за «Ростов». Затем кандидат в сборную Хорватии вернулся в «Хайду» из Сплита, а оттуда неожиданно перебрался в «Фиорентину». Поиграл в Серии А, после чего в июле 2017-го его продали в «Олимпиакос» за 1,5 млн евро. Но в Греции у хорвата не пошло. Уже во второй игре за новую команду его удалили с поля, и больше в чемпионате Хрвое на поле не выходил. Недавно «Олимпиакос» разорвал с ним контракт. В январе слухи связывали 28-летнего Милича с «Локомотивом», вот только трудно понять, зачем он нужен лидеру РФПЛ.
Маркос Пиззелли
Ещё один знакомый нам игрок по выступлению за «Кубань» и «Краснодар» в российской
Чинеду Обаси
Если вы следите за Бундеслигой, то должны помнить этого нигерийского форварда. Чуть более 10 лет назад им интересовал «Локомотив», однако норвежский «Люн» продал его в Германию за 5 млн евро. Обаси пять сезонов провёл за «Хоффенхайм», а потом ещё три был в «Шальке». Играл за сборную Нигерии. Минувший год начал в Китае, а завершил в клубе АИК из Стокгольма, с которым заключил договор до конца сезона-2017. За девять матчей забил в чемпионате Швеции пять голов. Очень даже неплохо. Значит, у Обаси есть ещё порох, чтобы пострелять, например, в РФПЛ.
Эгидио Аревало Риос
Этому уругвайскому полузащитнику уже 36 лет, поэтому он мог бы задуматься о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Но ведь скоро пройдёт ЧМ-2018, а Риос был игроком основы сборной Уругвая до последних туров отборочного цикла.
Самир Насри
Лучшие футбольные годы яркого французского полузащитника с яркой фамилией позади. Бывший игрок «Арсенала» и «Манчестер Сити» последние полгода провёл в «Антальяспоре», который выкупил Насри у «горожан» за 3,5 млн евро. В турецком клубе, очевидно, пожалели о сделке.
Анатолий Романов