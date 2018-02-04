Сербский футболист Александр Филипович подписал контракт с БАТЭ

Сербский футболист Александр Филипович подписал контракт с ФК БАТЭ. Новость об этом была опубликована на официальном сайте спортивного клуба.

В сообщении сказано, что Александр родился в декабре 1994 года в городе Лесковац. Начал заниматься футболом в местном клубе «Дубочица», в 14 лет перешел «Ягодину», в основной состав которой перешел в мае 2011 года. С 31 августа 2016 года выступал за ФК «Вождовац» (Белград).